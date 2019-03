Nigel Farage se aşteptă la o amânare a Brexitului cu un an

Nigel Farage, politicianul britanic care a devenit faţa publică a sentimentului antieuropean în campania în vederea referendumului Brexitului din 2016, estimează că data ieşirii Regatului Unit din Uniunea Europeană (UE) ar putea să fie amânată cu un an, relatează The Associated Press.

Citeşte toată ştirea

