Fotbal: Juventus s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor, după 3-0 cu Atletico Madrid

Avioanele F-16 Fighting Falcon din cadrul Escadrilei 53, Baza 86 Aeriană Feteşti, vor începe joi misiunile de Poliţie Aeriană sub comandă naţională."Joi, 14 martie, o să avem operaţionalizarea Serviciului Naţional de Poliţie Aeriană F-16. Până acum, acest serviciu îl făceam cu avioanele MIG, dacă discutăm de Forţele Aeriene Române", a declarat ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, într-un interviu acordat AGERPRES.Ministrul a precizat că operaţionalizarea escadrilei F-16 se va face, momentan, sub comandă naţională."Vom operaţionaliza această escadrilă pentru Poliţia Aeriană deocamdată sub comandă naţională, urmând ca în următoarele luni de zile să se facă şi sub comanda NATO", a arătat Gabriel Leş.Luna trecută, ministrul Apărării anunţa că avioanele de luptă F-16 din dotarea Armatei Române vor începe în martie executarea Serviciului de Luptă Poliţie Aeriană (SLPA) sub comandă naţională.Potrivit ministrului, aeronavele F-16 vor putea executa şi SLPA sub comanda NATO, după ce escadrila va parcurge şi procesul de certificare specific organizaţiei.