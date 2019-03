Compania Fly Dubai şi-a anulat zborul de marţi seara, ce urma să fie operat cu o aeronavă B737 Max

01:10

Soarta Theresei May atârnă de un fir de aţă după noua înfrângere umilitoare suferită marţi în Parlament prin votul negativ primit de Acordul privind Brexitul, un dosar care i-a ocupat premierului britanic aproape în exclusivitate timpul şi i-a otrăvit mandatul de la venirea sa la putere, comentează AFP.Chiar dinainte de aflarea rezultatului votului circulau zvonuri potrivit cărora o parte din membrii guvernului său doresc să o vadă pe Theresa May părăsind funcţia de premier înaintea acestei veri. Acum s-ar putea ca numărul celor care îi vor cere demisia să crească.Venirea în fruntea guvernului în iulie 2016 a acestei sexagenare fără un farmec special, dar cu reputaţia de persoană silitoare, la o zi după referendumul care a decis ieşirea Marii Britanii din UE, i-a liniştit la început pe britanici.Dar acum, trei ani mai târziu, Marea Britanie riscă să părăsească UE fără protecţia unui Acord de retragere. O situaţie atribuită liderului conservator, care a subestimat disensiunile din cadrul propriului partid şi dificultatea negocierilor care o aşteptau cu Bruxelles-ul, consideră analiştii şi mass-media."A apărut la început ca o forţă unificatoare, dar în cele din urmă a dat dovadă de puţin curaj, imaginaţie sau talent în gestionarea negocierilor Brexitului", estimează ediţia din această săptămână a revista conservatoare The Spectator.Pierderea majorităţii parlamentare în primăvara anului 2017, după alegerile anticipate convocate chiar de ea, convinsă că le va câştiga cu uşurinţă, i-a complicat sarcina. Această lipsă de fler politic a constrâns-o să se alieze cu micul partid ultra-conservator nord-irlandez DUP, care îi dictează cerinţele în dosarul Brexitului şi îi slăbeşte autoritatea. De atunci, trecând dintr-o criză în alta, a avut de înfruntat demisia câtorva miniştri importanţi, două moţiuni de încredere, inclusiv una din partea propriului partid, precum şi respingerea masivă de către Parlament, în două rânduri, a Acordului privind Brexitul.Până acum Theresa May s-a ridicat de fiecare dată, fidelă reputaţiei sale de persoană perseverentă, care percepe Brexitul ca pe o misiune de îndeplinit. "Autoritatea sa este însă acum fărâme", a declarat marţi, după votul din Parlament, şeful Partidului Liberal-Democrat Vince Cable.Simţul datoriei îi vine din experienţa sa de fiică de pastor. "Când eşti fiica unui pastor, ai anumite responsabilităţi", a declarat ea în 2012 pentru Daily Telegraph.Theresa May s-a născut în 1956. Copil unic, a crescut la ţară, în peisajul fermecător din Cotswolds, o regiune deluroasă din sud-vestul Angliei. Discretă, a fost însă ambiţioasă încă din adolescenţă, când visa să devină politician şi apoi prima femeie şef de guvern din Marea Britanie.Deşi Margaret Thatcher i-a suflat acest titlu, Theresa May a reuşit să devină prima femeie secretar general al Partidului Conservator în perioada 2002 -2003. In acest rol, ea s-a remarcat într-un discurs în care le-a cerut colegilor ei conservatori, pe atunci foarte pregnant de dreapta, să scape de imaginea de partid meschin. "Este un conservator care crede în justiţia socială", spune despre ea fostul său consilier apropiat Nick Timothy.După ce l-a susţinut pe David Cameron să câştige şefia Partidului Conservator în 2005, May a fost recompensată cu portofoliul afacerilor interne, atunci când Cameron a ajuns în Downing Street în 2010.Rămâne în postul de ministrul de interne care o expune destul de mult timp de şase ani, remarcându-se prin gestionarea fermă a imigraţiei. Însă tăierile bugetare pe care le face în cadrul poliţiei o expun criticilor, după seria de atentate revendicate de gruparea jihadistă Stat Islamic în primăvara 2017 şi creşterea infracţiunilor cu arme albe.Descrisă de apropiaţi ca fiind o persoană călduroasă, cu silueta sa longilină şi părul cărunt, tăiat scurt, Theresa May suferă de pe urma unei imagini de persoană cu o atitudine rece în intervenţiile sale publice, ceea ce face ca premierul să apară portretizată în mod regulat în caricaturi ca un robot.Singura sa tuşă vizibilă de fantezie sunt colierele enorme şi pantofii cu imprimeu leopard, un mod de a arată că, sub aparenţa sa liniştită, este capabilă să îşi asume riscuri, potrivit fostei sale consiliere de relaţii publice Katie Perrior. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru).