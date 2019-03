Incendiu masiv la Termocentrala Rovinari. Pompierii au intervenit de urgență

00:15

Scandalul declanșat de declarațiile Oanei Bogdan, lideră PLUS, i-a determinat pe unii membri să părăsească formațiunea, iar simpatizanții să se delimiteze de partid. În 5 martie, aceasta a făcut o declarație năucitoare. „Cred că un pas important al omenirii va fi cel al renunțării la proprietate. Am fi mai buni dacă nu am avea proprietăți și am trăi în grupuri în loc de cupluri”, a spus ea. Doi foști miniștri ai Cabinetului Cioloș, Raluca Prună și Marius Bostan, consideră că declarațiile creează un disconfort intelectual, că sexo-marxismul prinde teren din ce în ce mai mult, că sunt „neserioase și nesusținute de vreo statistică”. Pentru Dacian Cioloș, Oana Bogdan rămâne „roata motrice” a partidului.