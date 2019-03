Olt: Percheziţii la firme din trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

07:40

Cântăreţul, pianistul, compozitorul şi producătorul american Neil Sedaka, cu o carieră muzicală de peste 60 de ani, a scris piese, atât pentru el, cât şi pentru alţi artişti, în total are peste 500 de compoziţii.Artistul s-a născut la 13 martie 1939, în Brooklyn, New York. Mama sa provenea dintr-o familie de evrei cu origini ruso-poloneze iar tatăl său, un şofer de taxi, era fiul unor emigranţi turci evrei.El a dovedit aptitudini muzicale încă din copilărie, profesorul de la şcoala unde învăţa sugerând într-o scrisoare adresată părinţilor ca fiul lor să ia lecţii de pian, cea ce s-a şi întâmplat. În 1947, a avut o audiţie încununată de succes pentru o bursă de pian la prestigioasa instituţie Juilliard School of Music's Preparatory Division for Children. În liceu, Sedaka a format un grup vocal, Tokens. În 1957, două înregistrări demonstrative pe care le-a făcut cu cântecele sale "Laura Lee" şi "Snowtime", lansate ca single de către Decca Records, i-au adus primul său disc solo, fără a înregistra un succes. Un alt demo al lui Sedaka, "Ring-a-Rockin", a apărut pe disc în 1958. Deşi nu a devenit un hit, interesul pentru autor, în calitate de compozitor şi interpret, a devenit evident.În toamna lui 1958, a semnat, iar RCA a lansat rapid, primul său single solo, piesa Sedaka/Greenfield "The Journey", care nu i-a adus succesul dorit. În volumul autobiografic "Râsul în ploaie: Povestea mea" (1982), Sedaka scrie că, după performanţa dezamăgitoare a celui de-al doilea single RCA şi eşecul celui de-al treilea: "Ştiam că trebuie să urmeze o lovitură...". Pentru a obţine acel hit, a consultat graficele internaţionale din Billboard, apoi, a cumpărat cele trei înregistrări de succes pe care le-a văzut enumerate şi le-a ascultat în repetate rânduri, analizând cea ce aveau în comun. Aşa a decis să scrie o piesă care să includă toate elemente surprinse într-o singură înregistrare. Rezultatul acestui efort deliberat a fost cel de-al patrulea single RCA, "Oh! Carol" (dedicat cântăreţei Carole King), care i-a adus succesul, ajungând pe prima poziţie în Top Ten în decembrie 1959, potrivit www.allmusic.com.După succesul celui de-al cincilea single RCA, "Stairway to Heaven", care a ajuns în Top Ten, în mai 1960, Sedeka, în vârstă de 21 de ani, a început să participe inclusiv la spectacole în America de Sud, Asia şi Europa, pentru a se face cunoscut. De asemenea, a început să înregistreze în italiană, germană, japoneză şi spaniolă pentru a-şi creşte popularitatea internaţională. În 1963, Sedaka a ajuns la 25 de milioane de înregistrări vândute la nivel mondial, potrivit www.biography.com/people/neil-sedaka.Printre cele mai cunoscute hituri de la începutul carierei sale, care au ajuns în Billboard Hot 100, se numără: "The Diary" (1958), "Oh! Carol" (1959), "You Mean Everything to Me" (1960), "Calendar Girl" (1960), "Stairway to Heaven" (1960), "Run Samson Run" (1960), "Little Devil" (1961), "Happy Birthday Sweet Sixteen" (1961), "Breaking Up Is Hard to Do" (1962), "Next Door To An Angel" (1962), "King of Clowns" (1962), "Sunny" (1964), "The World Through a Tear" şi "The Answer to My Prayer" (1965), "Workin' on a Groovy Thing" (1968).În 1970, a organizat o revenire în Londra. După ce a realizat câteva albume cu un succes comercial limitat, a lansat hit-ul "Laughter In The Rain". Piesa de titlu a fost un succes uriaş în Marea Britanie, determinând-l pe Elton John să relanseze înregistrările lui Sedaka în SUA. Rezultatul a fost hit-ul albumului "Sedaka's Back". Sedaka s-a aflat din nou în topul Billboard Hot 100 (la 1 februarie 1975) cu "Laughter In The Rain". În 1980, a fost inclus în Songwriters Hall of Fame. De-a lungul anilor '90, Sedaka a continuat să se reinventeze.În aprilie 2007, a lansat un album retrospectiv, "The Collection Definitive", care a ajuns pe locul 22 în Billboard - prima dată din 1980. În acelaşi an, a fost organizat un eveniment omagial intitulat "Neil Sedaka: 50 de ani de hituri", în New York City, cu premii speciale acordate de Elton John şi Barry Manilow, la care au participat artişti, precum Renee Olstead, Clay Aiken şi Natalie Cole. De încasările de la eveniment a beneficiat Fundaţia Elton John AIDS, cu sediul în New York City.În ultimii ani, Neil Sedaka a revenit la muzica clasică. "Joie De Vivre", prima sa compoziţie simfonică, şi "Manhattan Intermezzo", primul său concert de pian, au fost prezentate în premieră în Australia, în 2008. În 2010, a înregistrat ambele compoziţii cu Filarmonica din Londra. În august 2016, Sedaka a lansat un nou album "I Do It for Applause", care include 11 piese noi şi simfonia "Joie De Vivre".Neil Sedaka şi soţia, Leba Strassberg, s-au căsătorit în 1962. Cuplul are doi copii şi trei nepoţi. AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: Neil Sedaka/Facebook.com