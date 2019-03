Victor Slav, reacție bizară după ce a aflat că Bianca Drăgușanu a fost bătută de Alex Bodi

17:30

Colegii îndurerați au anunțat decesul la ora 9.55, iar drama prin care a trecut cel decedat a înduioșat o țară întreagă. Circumstanțele decesului, precum și tot ceea ce s-a întâmplat imediat după aceea, au deschis seria unor îndelungate polemici. Ce înțelegem din tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și cum am putea să […] The post Jale mare în București! Anunțul morții a fost făcut de colegi, la ora 9:55 appeared first on Cancan.ro.