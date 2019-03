SIMONA HALEP - MARKETA VONDROUSOVA // VIDEO Simona Halep a clacat după eliminarea de la Indian Wells: „Am plâns în vestiar după mult timp”

Simona Halep, locul 2 WTA, a fost eliminată în „optimi” la Indian Wells de cehoaica Marketa Vondrousova, 19 ani, locul 61 WTA, scor 2-6, 6-3, 2-6.„Infrângerile sunt mai uşoare acum, trec mai repede peste ele, dar încă sunt dezamăgită şi supărată că am pierdut. De fapt, am plâns în vestiar după mult timp pentru că am pierdut. Dau 100% în fiecare meci, în fiecare turneu, din acest motiv sufăr puţin când pierd. ...

