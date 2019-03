ŞTIRILE AMIEZII - ECONOMIC - 13 MARTIE

13:00

Directorul general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", Alexandru Florian, a afirmat miercuri că Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului va fi inaugurat în 2022, cu o întârziere de un an şi jumătate faţă de termenul iniţial."Ne aflăm în faza în care proiectul muzeal, ca spaţiu al memoriei şi educaţiei, urmează să se organizeze şi să funcţioneze în România - permiteţi-mi să apreciez public în faţa dvs, să îmi asum - într-o perioadă de trei ani - trei ani şi jumătate. În urmă cu un an şi jumătate eram optimist, am spus că în 2021 îl vom inaugura, întrucât Institutul "Elie Wiesel", prin însărcinarea Guvernului României, este cel care trebuie să coordoneze acest proiect. Azi permiteţi-mi să îmi asum - datorită unor elemente obiective - o prelungire a acestui termen cu încă un an şi jumătate. Orice proiect de mare anvergură presupune asumarea unor riscuri, presupune mult curaj. Vă asigur că acest proiect se va materializa şi în anul 2022 veţi fi din nou invitaţii noştri, ai Guvernului României, pentru a participa la deschiderea acestui muzeu, care nu este altceva decât un muzeu al civilizaţiei", a precizat el, în cadrul conferinţei "Viitorul memoriei: Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România".El a reamintit că în 2004 a fost asumat Raportul final al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului din România, prezidată la vremea respectivă de Elie Wiesel. În 2005 a fost înfiinţat Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", printr-o hotărâre de Guvern, iar în anul 2009 a fost inaugurat Memorialul Holocaustului din România, finanţat şi administrat de Guvernul României."În anul 2012, Administraţia Prezidenţială şi Guvernul României au achiesat ideea unui proiect de ţară: organizarea unui muzeu naţional de istorie a evreilor din România şi al Holocaustului, proiect care urmează să reflecte rolul comunităţii evreieşti din ţara noastră la procesul de modernizare a României, o istorie complicată, o istorie complexă, o istorie cu bile albe şi bile negre. (...) Istoria acestui proiect este şi ea una complicată, una deosebit de importantă, întrucât este rezultatul unui parteneriat, aş putea spune, strategic între Administraţia Prezidenţială, Guvernul României şi Parlamentul României", a arătat Alexandru Florian.La rândul său, ambasadorul Israelului la Bucureşti, David Saranga, şi-a exprimat încrederea că vor fi soluţionate "inconvenientele" apărute în vederea realizării acestui proiect."Trăim într-o eră în care xenofobia, antisemitismul, negarea Holocaustului şi intoleranţa fac parte din conversaţiile din discursul comun din Europa. Cele menţionate anterior reprezintă o ameninţare nu numai pentru comunităţile evreieşti care trăiesc în Europa, ci o ameninţare pentru idealurile europene, pentru proiectul european în sine. Ceea ce face România reprezintă un model pentru alte state şi, în această notă, aş dori să adaug că am încredere că autorităţile din România vor reuşi să soluţioneze inconvenientele de săptămâna trecută şi să rezolve această situaţie în viitorul apropiat", a spus el.Diplomatul a subliniat că autorităţile române au făcut eforturi "remarcabile" în promovarea educaţiei în ce priveşte istoria evreilor din România."Acesta este motivul pentru care ne aflăm azi aici şi anume: să ne scriem istoria, să scriem istoria evreilor din România. Autorităţile române au făcut eforturi remarcabile în promovarea educaţiei pe această temă, au luat măsuri concrete în educarea tinerelor generaţii pe această temă, promovând legislaţie contra antisemitismului. România nu este doar o ţară care promite măsuri, ci o ţară care îşi asumă o poziţie contra xenofobiei, a rasismului şi discriminării şi care a făcut din acest lucru una dintre priorităţile sale pe parcursul preşedinţiei la Consiliul UE. Şi aş dori să mulţumesc public doamnei prim-ministru pentru toate aceste activităţi şi efortul depus de Guvern. Un muzeu naţional al Holocaustului va fi un instrument important pentru gestionarea acestui capitol al Holocaustului din România", a precizat ambasadorul.Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins în două şedinţe succesive proiectul care prevede darea în administrare către Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" a imobilului situat pe strada Lipscani în vederea realizării Muzeului de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marţi că va reveni cu acest proiect la o viitoare şedinţă a CGMB. Ea a reamintit că, în urmă cu doi ani, CGMB a aprobat transferul clădirii în administrarea Institutului "Elie Wiesel", dar că hotărârea a fost atacată în instanţă."La acel moment, proiectul respectiv a fost pe ordinea de zi suplimentară, într-o şedinţă extraordinară. Acest lucru s-a invocat de persoana care a dat în judecată PMB, precum şi faptul că anterior existase o decizie prin care această clădire de pe strada Lipscani trebuia să fie amenajată ca pinacotecă. După doi ani, acel proces a fost pierdut de primărie, practic proiectul de hotărâre respectiv devenind nul", a spus Firea.