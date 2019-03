Mirel Rădoi a publicat lista cu stranierii convocați pentru stagiul de pregătire din Spania. Ivan și Nedelcearu, înapoi la U21

10:40

Elvețianca Belinda Bencic, număr 23 WTA, 22 de ani, a învins-o fără drept de apel pe japoneza Naomi Osaka, liderul WTA, 21 de ani, scor 6-3, 6-1, și a trecut în turul al IV-lea de la Indian Wells.„E numărul 1 mondial și a câștigat aproape totul în ultimele luni. Am jucat foarte bine și sunt mulțumită de mine. Am servit chiar bine. Primul set a fost foarte bun și am încercat să mențin ritmul și în al doilea. ...