Câți bani se câștigă pe piața de morărit și panificație din România

Probabil ca au mai ramas cateva brutarii mici, afaceri de familie, care mai pastreaza ceva din izul produselor traditionale, dar asta doar daca nu au fost ”inghitite” de marii jucatori de pe piata de morarit si panificatie. Daca ar fi sa realizam un top al celor mai de succes companii de morarit si panificatie din Romania, din punct de vedere al cifrei de afaceri si profitului realizat in 2017, iata care ar fi primii patru clasati: #1 BOROMIR Date colectate pentru BOROMIR VALCEA Inceputa in 1994 ca o afacere de familie, Boromir s-a dezvoltat de-a lungul celor peste 20 de ani de activitate si a devenit unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata de profil de la noi din tara. Astazi grupul Boromir detinemai multe companii de morarit si panificatie aflate in zone strategice ale Romaniei, magazine specializate Boromir Pan Cafe, dar si companii care nu au legatura cu domeniul de panificatie. Conform informatiilor prezente in Raportul Anual pe 2017 a grupului Boromir, in privinta divizei de morarit si panificatie, compania s-a axat pe realizarea de produse cu valoare ridicata, pe diversificarea gamelor de produse si imbunatatirea canalelor de distributie. De asemenea, o atentie deosebita a fost indreptata spre optimizarea procesului de productie pentru obtinerea de randamente ridicate si pentru a mari capacitatea de productie.Masurile luate de companie au fost de bun augur, dovada fiind cresterea vanzarilor grupului. Astfel, la sfarsitul anului 2017, Boromir a inregistrat o cifra de afaceri de 255 de milioane de RON, cu 10% mai mare fata de anul anterior.In ceea ce priveste profitul, acesta a scazut in 2017, ajungand la o valoare de 7 milioane de RON, cu 30% mai mic fata de anul precedent. #2 SAPTE SPICE Date colectate pentru SAPTE SPICE VALCEA A doua cea mai importanta companie de panificatie si morarit din Romania este Sapte Spice, firma infiintata in 2007, prin desprinderea diviziei de morarit din cadrul grupului Vel Pitar. In ultimii ani, compania a cunoscut o evolutie foarte buna, ajungand sa detina o cota de 15% din piata de profil din Romania.Sapte Spice are in prezent patru mori si produsele pe care le comercializeaza sunt diverse tipuri de fainuri (cele standard de grau sau secara, specializate pe produs sau create conform specificatiilor clientilor), dar si alte mixuri complete pentru panificatie si patiserie.In 2017, afacerile celor de la Sapte Spice au crescut, dupa ce in 2016 compania inregistrase o scadere a vanzarilor cu 8% fata de anul anterior. Astfel, in 2017 compania s-a redresat si a incheiat anul cu o cifra de afaceri de 214 milioane de RON, o valoare in usoara crestere (2%) comparativ cu 2016.In privinta profitului, compania a avut o stagnare, inregistrand aceeasi valoare, de 2,5 milioane de RON, ca in 2016. #3 GOODMILLS Date colectate pentru GOODMILLS ILFOV GoodMills Romania face parte din grupul austriac GoodMills, unul dintre cele mai mari grupuri de morarit din Europa. Subsidiara Good Mills Romania detine doua fabrici de morarit si panificatie si este lider in furnizarea de produse din faina pe piata B2B si B2C din tara noastra. In timp, GoodMills Romania si-a diversificat portofoliul de produse, punand la dispozitia clientilor diferite tipuri de fanuri, cereale si pesmet. In 2017, grupul austriac si-a redus afacerile din Romania, vanzand cateva divizii catre mai multi jucatori locali de pe piata de profil din tara. Aceasta este si explicatia pentru scaderea cifrei de afaceri a companiei, de la 300 de milioane de RON in 2016, la 210 milioane de RON in 2017. Dupa renuntarea la productia locala de paine (prin vanzarea fabricii Titan) si concentrarea activitatilor pe segmentul de morarit, GoodMills Romania a lansat un brand nou (Raftul Bunicii), are in plan consolidarea pozitiei pe piata de morarit din Romania si a reusit sa obtina profit. Daca in 2016 compania avea o pierdere de 45,6 milioane de RON, in 2017 aceasta a inregistrat un profit de 3,1 milioane de RON. #4 DOBROGEA GRUP Date colectate pentru DOBROGEA CONSTANTA Dobrogea Grup este o companie de morarit si panificatie cu o veche traditie pe piata de profil din Romania. Compania are un capital 100% romanesc si detine unitati de productie la Constanta, Mangalia, Eforie si Medgidia. Portofoliul companiei include pe langa diverse tipuri de fainuri, 100 de sortimente de paine si specialitati de panificatie, biscuiti si alte produse.Ultimii ani au fost destul de grei pentru Dobrogea. Aceasta a fost nevoita in 2013 sa-si ceara singura insolventa datorita datoriilor mari pe care le avea, insa dupa 4 ani, compania a reusit sa iasa din aceasta situatie.In 2017, vanzarile Dobrogea au crescut, compania inregistrand o cifra de afaceri de 164 de milioane de RON, cu 5% mai mult fata de 2016. In ceea ce priveste profitabilitatea companiei, inca nu se poate vorbi despre asa ceva, pentru ca in 2017 aceasta a avut pierderi de 31,1 milioane de RON.Ramane de vazut care va fi evolutia pietei de morarit si panificatie in Romania in urmatorii ani, insa sfaturile specialistilor in domeniu pentru companiile care opereaza pe piata de profil sunt fie specializarea pe segmente de morarit de nisa, fie excelenta operationala pe piata interna.RisCo a realizat acest articol utilizand serviciul SellNet - Selectii Liste si Firme. Daca si tu lucrezi intr-o industrie competitiva si te intereseaza situatia primilor jucatori, urmareste articolele noastre sau foloseste serviciul recomandat de specialistii nostri.Daca acest articol ti s-a parut interesant, urmareste-ne si pe paginile de Facebook, Twitter, sau LinkedIn! Autor: RisCo

