Ministrul Bogdan Matei, la Paris, la un eveniment dedicat implicării tinerelor femei în viaţa sportivă şi şcolară

17:20

Bugetul pe 2019 aduce beneficii importante pentru cetăţeni, iar preşedintele Klaus Iohannis "trebuie să îşi ceară scuze pentru întârzierea inutilă a adoptării noului buget", afirmă Partidul Social Democrat într-un comunicat."PSD salută adoptarea, pentru a doua oară, a Bugetului pentru anul 2019, care va aduce multe beneficii cetăţenilor români. În acest an s-au alocat 15,7 miliarde lei în plus pentru investiţii, din care 6,9 miliarde lei pentru infrastructura de transport. Este bugetul cu cea mai mare alocare de fonduri pentru Sănătate din întreaga istorie a României, 46,6 miliarde lei, cu 16,4 miliarde în plus faţă de Guvernarea Cioloş şi cu 7,3 miliarde în plus faţă de anul trecut. Una dintre cele mai importante investiţii în sănătate în 2019 va fi construcţia şi dotarea a 20 de centre de radioterapie prin care se va realiza un tratament avansat pentru copii şi adulţi", susţine PSD.De asemenea, adaugă comunicatul, Educaţia va primi 9,9 miliarde lei în plus faţă de 2018 şi bugetul pe 2019 prevede finanţarea construcţiei a 1.000 de grădiniţe cu profil sportiv, urmând ca fiecare dintre acestea să găzduiască cel puţin 100 de copii şi să fie construită pe o suprafaţă totală de minim 5.000 mp, ce va include obligatoriu un teren de sport multifuncţional.PSD mai arată că noul buget include sumele necesare pentru majorarea punctului de pensie cu 15%, de la 1.100 lei în prezent la 1.265 lei, începând cu 1 septembrie 2019, şi, de asemenea, de la aceeaşi dată va creşte şi pensia minimă cu 10%, de la 640 lei la 704 lei."Totodată, sunt prevăzute sumele necesare pentru creşterea salariului minim brut de la 1.900 lei la 2.080 pentru toate categoriile de salariaţi, cu excepţia celor cu studii superioare, unde creşterea va fi până la 2.350 lei, iar pentru cei din construcţii salariul minim brut va fi de 3.000 lei. Totodată, bugetul prevede creşterea alocaţiilor pentru copii, de la 84 lei la 150 lei, iar în cazul copiilor cu dizabilităţi de la 200 lei la 300 lei. Trebuie remarcat că, deşi s-au lăudat că susţin creşterea alocaţiilor pentru copii, reprezentanţii PNL şi USR au votat şi de această dată împotriva Legii Bugetului care dispune de aceste majorări", spune PSD.O premieră pentru România cuprinsă în noua Lege a bugetului este finanţarea unui program dedicat pentru cetăţenii din Regiunea de Nord-Est care cuprinde judeţele Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, Bacău şi Vaslui şi care este una dintre cele mai sărace regiuni din Uniunea Europeană. Pentru reducerea decalajelor nivelului de trai dintre această regiune şi restul Europei, Guvernul va acorda ajutoare de stat pentru familiile cu venituri mici din această zonă pentru reabilitarea locuinţelor, respectiv pentru izolarea caselor, montarea de ferestre termopan şi mutarea toaletelor în interiorul locuinţei, a detaliat comunicatul PSD."În pofida tuturor atacurilor nejustificate, bugetul total al administraţiei publice locale va creşte în acest an cu 4,6 miliarde lei. În baza principiului descentralizării, autorităţile locale vor gestiona mai multe plăţi care până în prezent erau efectuate de către Guvern, precum cheltuielile pentru centrele persoanelor cu handicap sau pentru protecţia copilului. Valoarea totală a acestor cheltuieli va fi de 6,1 miliarde lei şi urmează să fie acoperită din veniturile suplimentare de 10 miliarde lei, provenite din impozitul pe venit încasat 100% de autorităţile locale şi din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. PSD consideră că votul de astăzi pune capăt blocajului instituit de preşedintele Iohannis, care ar trebui să îşi ceară scuze de la toate categoriile sociale afectate de întârzierea inutilă a intrării în vigoare a noului buget", mai arată comunicatul Biroului de presă al PSD. AGERPRES/(A-autor: Cătălina Matei, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)Citiţi şi: * Parlamentul a respins cererea de reexaminare a bugetului; proiectul - adoptat în forma iniţială trimisă la promulgare