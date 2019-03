Am aflat cine sunt favoritele din PSD să reprezinte România în Parlamentul European!

12:20

Unul dintre îndrăgiții prezentatori de la Antena 1 trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Vestea teribilă a căzut ca un trăsnet asupra familiei sale. Dan Capatos a făcut anunțul trist despre colegul lui din trust, Șerban Copoț. Șerban Copoț este în doliu. Tatăl lui a murit Șerban Copoț, unul dintre prezentatorii de la “iUmor”, traversează o perioadă […] The post Doliu la Antena 1! Dan Capatos a făcut anunțul despre colegul lui de la Antena 1, Șerban Copoț. Tatăl lui a murit appeared first on Cancan.ro.