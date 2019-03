Ecaterina Andronescu: Modificarea modului de predare a lecţiilor folosind internetul ar putea face un salt în performanţa şcolilor

19:30

Hugh Jackman va reveni după 15 ani pe Broadway cu un rol în musicalul "The Music Man", relatează miercuri Press Association.Vedeta de la Hollywood, care a jucat ultima oară într-un musical pe Broadway în "The Boy From Oz" în 2003, va interpreta rolul "Profesorului" Harold Hill în piesa de anul viitor, produsă de regizorul premiat cu Oscar Scott Rudin.Jackman şi-a dezvăluit rolul, împărtăşind o imagine promoţională a musicalului pe Instagram, împreună cu mesajul: "The Music Man. Broadway.22 octombrie 2020".O postare de pe pagina oficială a musicalului pe Instagram era însoţită de textul: "1 stea gigantică. 76 de tromboane. Şi doar 18 luni până când Hugh Jackman revine pe Broadway în rolul Profesorului Harold Hill. Octombrie 2020. #TheMusicMan"."The Music Man" (Muzicianul) spune povestea lui Harold Hill, care îi păcăleşte pe locuitorii dintr-un oraş din Iowa făcându-i să creadă că este organizatorul şi liderul unei formaţii de băieţi şi cărora le vinde instrumente şi uniforme şi promiţând că va instrui membrii unei noi trupe. El nu este muzician şi intenţionează să părăsească oraşul cu banii lor. Mai târziu riscă să fie prins de o bibliotecară locală pe nume Marian care intenţionează să-l demaşte, dar care în schimb se îndrăgosteşte de el.Musicalul original produs de Meredith Willson, câştigător al premiului Tony, a apărut prima dată pe Broadway în 1957 şi la Londra în 1961 şi a fost relansat la New York în 2000.Jackman, extrem de cunoscut pentru rolul său Wolverine din filmele X-Men, a fost nominalizat la Oscar pentru rolul său din filmul musical "Les Miserables" din 2013 şi a obţinut recent recunoaşterea criticilor pentru filmul musical "The Greatest Showman".