Supriză în lumea showbiz-ului! Cel mai nou cuplu din muzica românească: „Suntem împreună din luna noiembrie”!

Andreea Ibacka își exercită deja "meseria" de mămică, vedeta a născut în urmă cu trei luni o fetiță, iar acum se simte o femeie împlinită. După ce Andreea Bălan a făcut stop-cardiac, actrița s-a decis să vorbească despre problemele pe care le-a întâmpinat la naștere. Chiar dacă acum este foarte fericită alături de micuța ei, […]