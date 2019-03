Facebook și Instagram au picat în mai multe țări, inclusiv în România

13:30

Cazul “Elodia” oferă, iarăși, o surpriză de proporții. La 12 ani de la dispariția misterioasă a avocatei Elodia Ghinescu, un bărbat din Buzău face mărturisiri cutremurătoare. Acesta susține că știe unde se află ascuns trupul avocatei.(CITEȘTE ȘI: ALEX BODI A FUGIT CU ”TOVARĂȘA” BIANCĂI LA PARIS, IAR NOI AM PUS MÂNA PE FOTOGRAFIILE-PROBĂ!) În urmă cu […] The post Mărturisiri uluitoare în cazul “Elodia”! Un bărbat din Buzău susține că știe unde este ascuns trupul avocatei! AUDIO appeared first on Cancan.ro.