Monica Anghel a slăbit 20 de kilograme cu ajutorul dietei disociate. „E mare lucru”

19:00

Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a declarat, miercuri, la Suceava, că Raluca Prună a fost invitată în partid, dar că aceasta nu a dorit și că nu are cum să se retragă fără să fi fost membru al acestei formațiuni. Declarația a fost făcută după ce Prună, fost ministru al Justiției, a anunțat că a decis […]