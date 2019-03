Pro TV a făcut anunțul oficial despre viitorul lui Andi Moisescu

18:30

Locuitorii unui bloc din apropierea gării din Arad au rămas mască atunci când au dat cu ochii de două uniforme de polițiști, aruncate la gunoi! Martorii susțin că, în urmă cu ceva timp, au hainele au fost purtate de doi adolescenți fără adăpost. După descoperirea oamenilor din zonă unde au fost găsite uniformele, Poliția a […] The post Descoperire incredinilă la Arad: uniforme de polițiști aruncate la gunoi! appeared first on Cancan.ro.