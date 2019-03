Florin Salam, bunic din nou! Fiica lui, Betty, a făcut marele anunț: „Mai facem o fetiță!”

19:40

Prognoza meteo 14 martie 2019. Meteorologii anunță vreme închisă și precipitații slabe în toată țara. Potrivit vremeanoua.ro, joi vremea va fi în general închisă în Transilvania, Maramureș, Banat, Crișana și Oltenia, unde local va plouă slab. Vântul va suflă moderat în Moldova, Bărăgan și Dobrogea și mai mult slab în rest. Maximele termice vor urcă la […] The post Prognoza meteo 14 martie 2019. Se anunță vreme închisă și precipitații appeared first on Cancan.ro.