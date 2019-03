Sky Brown, o fetiță de 10 ani, va participa la Olimpiada din 2020. Alți copii care au intrat în istoria competiției supreme

11:00

Francesco "Franky Boy" Cali, capul familiei Gambino ce face parte din Mafia din New York, a fost împușcat mortal miercuri seara în fața reședinței sale. Familia Gambino este una dintre cele cinci familii italiano-americane de mafioți din New York care acționează prin violență și extorsiune. În vârstă de 53 de ani, Cali a fost ucis