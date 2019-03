Jurgen Klopp (Liverpool): Suntem în vârful fotbalului european

10:10

Coloana sonoră a filmului ''The Greatest Showman'' a fost cel mai bine vândut album din 2018 şi a dominat clasamentele muzicale din lumea întreagă, potrivit Press Association.Prezenţa actorului Hugh Jackman în fruntea distribuţiei peliculei a contribuit la imensul succes al materialului discografic.Federaţia Internaţională a Industriei Fonografice (IFPI) a confirmat că albumul ''The Greatest Showman'' a devansat vânzările celorlalte materiale discografice lansate în 2018.Albumul care conţine coloana sonoră s-a aflat timp de 24 de săptămâni consecutive în fruntea topurilor muzicale britanice, depăşind recordul deţinut de cântăreaţa Adele în ceea ce priveşte numărul de săptămâni pe prima poziţie după anul 2001.Sursa foto: Greatest Showman / Facebook''Coloana sonoră a filmului 'The Greatest Showman' a fost bijuteria coroanei într-un an care ne-a amintit de rolul puternic pe care îl are muzica în a aduce publicul mai aproape de filmele pe care le iubeşte'', a declarata directoarea executivă a IFPI, Frances Moore."O dată cu filmul, coloana sonoră a obţinut un succes la scară globală", a mai spus aceasta. Albumul a ajuns pe prima poziţie în Australia, SUA şi Japonia.''Answer'' şi ''Tears'', albumele trupei sud-coreene BTS, s-au clasat pe a doua, respectiv a treia poziţie în clasamentul celor mai bine vândute discuri. "Succesul fenomenal al BTS este pus în evidenţă de faptul că ocupă locurile doi şi trei în clasamentul albumelor şi demonstrează că muzica lor are puterea de a fi pe gustul oamenilor din întreaga lume", a mai spus directoarea IFPI. Foto: (c) KIM HEECHUL / EPAAlbumul cântăreţei Lady Gaga, ''A Star Is Born'', s-a aflat pe locul al patrulea în topul celor mai bine vândute albume, urmat de ''Mon Pays C'est L'amour'' al cântăreţului francez Johnny Hallyday, decedat în 2017.Poziţia a şasea este ocupată de vedeta britanică Ed Sheeran, cu albumul ''Division'', în timp ce pe locul al şaptelea se află trupa Queen, cu ''Bohemian Rhapsody''. Foto: (c) Lin Bilin / XinhuaAlbumul ''Beautiful Trauma'' a artistei Pink, ''Kamikaze'', semnat de Eminem, şi o altă coloană sonoră, ''Mamma Mia! Here We Go Again'', completează ultimele locuri ale topului cu cele mai bine vândute zece discuri din 2018.Clasamentul global al albumelor realizat de IFPI este alcătuit pe baza cifrelor referitoare la vânzările la nivel mondial ale materialelor discografice în format fizic şi digital.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Dana Purgaru, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Greatest Showman / Facebook