Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de selecţie pentru numirea a doi şefi de secţie la DNA

12:40

Intrarea în serviciul de luptă permanent poliţie aeriană, sub comandă naţională, a primei escadrile care are în dotare avionul F-16 reprezintă un moment marcant în istoria de 15 ani a apartenenţei României la Alianţa Nord-Atlantică, a declarat joi ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, care a precizat că, prin misiunile pe care le va executa de acum înainte Escadrila 53 Vânătoare, spaţiul aerian al ţării noastre va fi şi mai bine apărat."Astăzi se scrie o filă de istorie importantă pentru Forţele Aeriene Române. Putem spune că, prin misiunile pe care le va executa începând de astăzi Escadrila 53 Vânătoare, spaţiul aerian al României va fi şi mai bine apărat. Baza 86 Aeriană a renăscut odată cu decizia de găzduire a avioanelor F-16. Acest loc putem spune că este punctul de restart pentru Forţele Aeriene ale României, care acced în categoria aviaţiilor militare care zboară cu una dintre cele mai eficace aeronave de luptă din lume", a spus Gabriel Leş, prezent la ceremonia de introducere a aeronavelor F-16 Fighting Falcon în serviciul de luptă permanent, desfăşurată la Baza 86 Aeriană ''Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă'' Borcea, din judeţul Călăraşi.În opinia sa, trecerea graduală de la MIG-21 Lancer, care va ieşi din uz în următorii ani, la aeronavele multirol F-16 are, pentru ţara noastră, o simbolistică aparte."Reprezintă un pas semnificativ către aducerea capacităţilor naţionale de apărare la standardele NATO, asigurând aviaţiei noastre militare un nivel de interoperabilitate aliată extrem de avansat. Cred că intrarea în serviciul de luptă permanent poliţie aeriană, sub comandă naţională, a primei escadrile care are în dotare avionul F-16 reprezintă un moment marcant în istoria de 15 ani a apartenenţei noastre la Alianţa Nord-Atlantică. Această escadrilă reprezintă doar un prim pas în materializarea capabilităţii majore avion multirol", a afirmat Leş.El a arătat că la sfârşitul anului trecut au avut loc discuţii pentru achiziţionarea a cinci avioane F-16 din Portugalia. Ministrul Apărării şi-a exprimat dorinţa ca modernizarea aeronavelor care ar putea fi preluate să fie făcută în unităţi din industria românească de apărare."Prin începerea misiunilor de poliţie aeriană cu aeronavele F-16 putem spune că programul strategic avion multirol aduce la maturitate prima etapă din implementarea sa. Cunosc uriaşul efort care s-a depus pentru operaţionalizarea acestui program (...) şi vă pot spune că acordurile încheiate de Guvernul român cu cele ale Portugaliei şi Statelor Unite ale Americii au reprezentat cea mai bună opţiune la acel moment pentru dotarea Forţelor Aeriene Române cu avioane performante, ce permit executarea unui spectru larg de misiuni în concordanţă cu conceptele moderne de operare, dovedite a fi fiabile şi eficiente în condiţii reale de luptă", a mai spus Gabriel Leş.Potrivit acestuia, Baza Aeriană de la Borcea este în plină dezvoltare, iar în viitor se are în vedere modernizarea şi extinderea şi bazei de la Câmpia Turzii."Avem aici, la Borcea, o bază militară în plin proces de dezvoltare, care va fi una de top a Forţelor Aeriene, iar prin fondurile deja investite Baza 86 Aeriană va deveni, la sfârşitul acestui an, un adevărat cămin al 'Şoimilor războinici' din Bărăgan. În paralel, pentru asigurarea infrastructurii necesare continuării programului F-16, la Câmpia Turzii a fost lansat un proiect de investiţie pentru modernizarea şi extinderea aerodromului", a arătat ministrul Apărării. AGERPRES/(A - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)