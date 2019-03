Meghan Markle a intrat în concediu prenatal. Când naște soția Prințului Harry

09:00

Apropo TV, emisiunea lui Andi Moisescu de la Pro TV, se pregătește de un nou sezon. Cum va arăta? Ce rubrici va avea? Și, mai ales, de când revine în grilă? Emisiunea va avea o nouă „față”, mai exact un studio nou și „o structură mai dinamică”, menționează producătorii emisiunii – Red Spike Film. De […] The post Pro TV a făcut anunțul oficial despre viitorul lui Andi Moisescu appeared first on Cancan.ro.