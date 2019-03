Raport Google: Peste 6 milioane de reclame au fost eliminate în fiecare zi, în 2018

14:40

Facebook este anchetată penal în Statele Unite după ce ar fi oferit date ale utilizatorilor către unele dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, informează joi Press Association.Un mare juriu din New York a cerut ca cel puţin doi producători de telefoane inteligente şi alte dispozitive să depună documente în acest sens, deşi nu este clar când a început ancheta, potrivit New York Times.Reţeaua socială este acuzată că a pus la dispoziţie date private la aproximativ 150 de companii, de la Amazon şi Apple la Microsoft şi Sony."S-a anunţat deja că există anchete federale în curs, inclusiv a Departamentului de Justiţie", a declarat Facebook."Aşa cum am spus, colaborăm cu anchetatorii şi luăm aceste anchete în serios (...). Am furnizat mărturii publice, am răspuns la întrebări şi am promis că vom continua să facem acest lucru", a adăugat Facebook.Anul trecut, Facebook a negat că a dezvăluit conţinutul mesajelor utilizatorilor privaţi către firme terţe, ultimul dintr-o listă crescândă de scandaluri legate de date ce au lovit compania.Documentele obţinute de ziarul american ar arăta cum reţeaua socială a permis motorului de căutare al companiei Microsoft, Bing, să vadă numele tuturor "prietenilor virtuali" ai utilizatorilor de Facebook fără consimţământ, în timp ce Netflix şi Spotify au putut citi mesajele private ale utilizatorilor.Facebook a declarat anterior că multe dintre funcţii au fost "experimentale şi au fost închise de aproape trei ani", dar insistă că nu a permis niciodată unor servicii terţe să citească mesajele.Site-ul este deja dat în judecată în SUA în legătură cu incidentul Cambridge Analytica, care a expus datele a milioane de utilizatori. AGERPRES/(AS - autor: Sorin Calciu, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Irina Giurgiu)