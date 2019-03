Un bărbat din Rădăuți, arestat pentru întreținere de relații sexuale cu fiica sa, din care a rezultat un copil

09:50

Fuego are public de toate vârstele și face o performanță pe care mulți n-ar putea să o realizeze, de 11 ani. Adună, în țară, săli pline, acolo unde publicul e mai receptiv, mai pretențios și mai puțin înstărit ca în capitală. Și fără o promovare excesivă, reușește să pună producții impresionante în scenă și să […] Fuego nu s-a putut abține. Mesaj pentru cei care fac glume cu "Împodobește, mamă, bradul!". "Toată lumea se trage din maimuță!"