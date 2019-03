FOTO Îi consolează pe parizieni » Superba Audrey Bouetté a fost devastată după eșecul lui PSG cu Manchester United

12:50

Jurgen Klopp ştie cum e să triumfi pe terenul lui Bayern, de pe vremea derbyurilor Bundesligii cu Dortmund, şi acum repetă lovitura în Liga Campionilor, scor 3-1. A cincea oară când se impune la Munchen. „Am impresionat o echipă mare. E mereu greu să joci aici şi nu te poţi relaxa o clipă într-un astfel de meci. Am câştigat meritat şi sunt atât de mândru de băieţi. Nu voiam atât s-o bat pe Bayern, cât s-o fac cu Liverpool. ...