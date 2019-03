PSD a mai subordonat o instituție! Noul șef a suspendat toate controalele

12:40

Pentru ca acest lucru sa se intample ar trebui insa luate o serie de masuri de protejare a mediului, printre care incetarea ritmului de ardere a combustibililor fosili si dezvoltarea surselor de energie nepoluante. Avem nevoie de eoliene, avem nevoie de masini electrice, insa daca ne uitam la sumele de bani imense pe care le incaseaza anual marile companii din industria petrolului si a gazelor naturale, atunci poate ne dam seama ca viitorul electric nu este chiar asa de aproape de noi precum ne-am fi dorit.Doar in Romania, marile companii din industria petrolului au afaceri de miliarde de euro si cifrele cresc de la an la an. Iata care era situatia financiara in 2017 a celor mai mari jucatori pe piata carburantilor din Romania. #1 OMV PETROM Date colectate pentru OMV PETROM Bucuresti OMV Petrom este cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est si cea mai mare companie industriala din Romania. OMV Petrom face parte din Grupul OMV, iar majoritatea actiunilor (51,01%) sunt detinute de OMV Aktiengesellschaft, compania-mamă a Grupului OMV. Statul roman detine 20,64%, Fondul Proprietatea are 9,99%, iar restul de 18,35% reprezinta procentul din capitalul social care se tranzactionează liber pe piata sub forma de actiuni la Bursa de Valori din Bucuresti si sub forma de certificate globale de depozit (GDR) la Bursa de Valori din Londra.OMV Petrom este organizata in trei segmente de activitate: Upstream- Explorare si productie petrol si gaze naturale. Pe acest segment, OMV Petrom este prezenta in Romania si Kazahstan. Downstream Oil - OMV detine Rafinaria Petrobrazi si 555 de statii de distributie carburanti in Romania, operate prin doua marci, Petrom si OMV. OMV Petrom mai detine 231 de statii in Moldova, Bulgaria și Serbia. Downstream Gas - este singurul canal de vanzare al gazelor naturale. Portofoliul companiei includea in 2017 Centrala electrica pe gaze Brazi si Parcul Eolian Dorobantu. La sfarsitul anului 2017 parcul eolian a fost vandut unei companii olandeze, strategia OMV Petrom fiind concentrarea pe activitatile sale principale.2017 a fost un an bun pentru OMV Petrom, compania inregistrand in Romania o cifra de afaceri de 15 miliarde de RON, in crestere cu 5% fata de anul anterior.Profitul a scazut putin, atingand o valoare de 321 de milioane de RON, cu 17% mai mica fata de anul anterior.Conform informatiilor din Raportul Anual pe 2017 al grupului OMV Petrom, performantele financiare ale companiei se datoreaza cresterii preturilor in sectorul Upstream, a marjelor de rafinare mai bune si cresterii cererii de produse in segmentul Donwstream Oil. In schimb, provocarile cu care s-au confruntat cei de la OMV Petron in 2017 au fost cresterea concurentei pe piata combustibililor si incertitudinile provocate de numeroasele schimbari de reglementare si fiscale din Romania, conform declaratiilor Marianei Gheorghe, fosta directoare generala a grupului OMV Petrom. #2 ROMPETROL Date colectate pentru ROMPETROL DOWNSTREAM BUCURESTI Rompetrol este a doua mare companie de petrol si gaze de la noi din tara. Membra a grupului KMG International, Rompetrol isi desfasoara activitatea prin diviziile de rafinare si petrochimie, distributie si prin serviciile la sonda din domeniul upstream.Compania detine doua rafinarii: Petromidia Navodari, care este cea mai mare rafinarie locala si una dintre cele mai moderne rafinarii din regiunea Marii Negre si Vega Ploiesti, care detine rolul de producator si furnizor de produse speciale, obtinute din produse semifinite livrate de Petromidia. Din punct de vedere al distributiei, la sfarsitul anului 2017 existau 807 puncte de comercializare Rompetrol, incluzand aici reteaua de statii proprii, statii partener si statii mobile.In 2017 rezultatele financiare ale Rompetrol au fost foarte satisfacatoare, profitul companiei ajungand la sume record. Daca cifra de afaceri in valoare de 8,8 miliarde de RON a avut o crestere de doar 8% comparativ cu anul anterior, profitul a inregistrat o crestere uimitoare, ajungand de la 62,1 milioane de RON in 2016 la suma de 168,5 milioane de RON in 2017.Performantele companiei s-au datorat, conform informatiilor din Raportul anual pe 2017 a Rompetrol, cresterii marjei brute de rafinare, a cotatiilor internationale pentru produsele petroliere, dar si programelor de optimizare a proceselor de productie. In 2017 ambele rafinarii au realizat recorduri istorice de productie (Petromidia-benzina, mototina si jet, iar Vega-bitum). #3 LUKOIL Date colectate pentru LUKOIL BUCURESTI LUKOIL Romania este subsidiara companiei petroliere LUKOIL si a fost infiintata in 1998, avand atunci 2 statii de distributie in Bucuresti si judetul Prahova. In prezent, LUKOIL Romania are o pozitie solida pe piata petroliera din Romania, detinand rafinaria Petrotel Ploiesti si cele 310 de statii de carburanti dispuse pe intreg teritoriul tarii.Piata de distributie a produselor Rafinariei Petrotel se concentreaza catre piata interna in procent de 54%, iar sub forma livrarilor catre comunitatile europene si export in procent de 46%.La fel ca in cazul celor doi cei mai mari jucatori de pe piata petroliera din Romania, vanzarile LUKOIL Romania au crescut in 2017 fata de anul anterior. Astfel, pe fondul cresterii pretului petrolului la nivel international, dar si cresterii productiei la rafinaria Petrotel, LUKOIL Romania a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de 5,9 miliarde de RON, cu 10% mai mult fata de anul anterior.Din punct de vedere al profitabilitatii, dupa un an 2016 extrem de greu in care LUKOIL Romania a inregistrat o pierdere de 16, 2 milioane de RON, compania a incheiat anul 2017 cu un profit frumos de 85,7 milioane de RON. #4 MOL Romania Date colectate pentru MOL ROMANIA PETROLEUM CLUJ In 1995 se infiinteaza MOL Romania, subsidiara a grupului international MOL si se deschide prima benzinarie in tara noastra. Astazi compania detine 218 statii de servicii, 2 depozite de carburanti si un terminal LPG, iar portofoliul MOL Romania include carburanti, lubrifianti, produse petrochimice si bitum.In 2017 MOL a inregistrat rezultate financiare extrem de bune la nivel de grup, inregistrand cel mai mare profit din ultimii 10 ani. Si in Romania, afacerile MOL au decurs foarte bine, vanzarile de carburanti, cu precadere cele de motorina, fiind in crestere fata de anul anterior.Astfel, cifra de afaceri a MOL Romania a fost in 2017 in valoare de 5,5 miliarde de RON, in crestere cu 15,5% fata de anul precedent. Profitul a crescut si el considerabil, ajungand la 183,3 milioane de RON, cu 20% mai mult fata de 2016.Conform estimarilor Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC), cererea mondiala de petrol va creste in urmatorii ani, pe fondul cresterii productiei de masini la nivel mondial. Chiar daca marile companii din industria auto se concentreaza acum si pe fabricarea de masini electrice, probabil va mai trece foarte mult timp pana sa vorbim de un viitor electric. 