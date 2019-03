Un fost militar britanic, inculpat pentru uciderea unor civili în 'duminica însângerată' din 1972

14:50

Grefierii ajung să moară de la mucegaiul din dosarele de judecată care cad peste ei, şi lucrează claie peste grămadă în suprafeţe mai mici decât cele dedicate deţinuţilor prin normele europene, a declarat joi Ştefan Teoroc, preşedintele Federaţiei Publisind.Publisind este federaţia sindicală reprezentativă la nivelul sectorului Administraţiei Publice, la care sunt afiliate mai multe organizaţii sindicale ale grefierilor, care au anunţat joi calendarul de proteste sindicale pentru următoarea perioadă."Pentru cei care se întreabă de ce protestează grefierii, răspunsul e simplu: indiferent cât de bune ar părea salariile unei categorii sociale pentru altă categorie, cât timp acele salarii sunt incomplete şi nu includ toate drepturile prevăzute, noi suntem asociaţi în sindicate şi nu facem concesii, luptăm pentru drepturi. Noi nu facem concesii pentru că nici în ceea ce ne priveşte nu se fac concesii", a explicat preşedintele Federaţiei Publisind, într-o conferinţă de presă.Acesta a acuzat condiţiile dificile în care au ajuns să lucreze grefierii."Se moare din mucegaiurile din dosarele care cad pe grefieri, din lipsa de arhive, se munceşte în plus fără număr, şi mai grav, fără să fie pontaţi. Orele suplimentare nu sunt pontate, nici compensate şi nici plătite. Grefierii stau claie peste grămadă în birouri mici, în suprafeţe mai mici decât sunt dedicate deţinuţilor, prin normele europene", a explicat Ştefan Teoroc.Preşedintele Federaţiei Publisind a opinat că grefierii au fost păcăliţi de Guvern."Dacă îi ascultăm pe guvernanţi, suntem într-o perioadă în care trebuia să fie bine, trebuie să avem creşteri salariale, să nu avem nici un fel de problemă. Tot auzim că au crescut salariile. Oare noi, bugetarii care tot protestăm suntem chiar isterici, sau ceva totuşi doare? Să fim sinceri, ştim că suntem martorii unei păcăleli, ca să nu spun victimele unei păcăleli. Abia în 2015 guvernanţii au descoperit un principiu din legislaţia muncii: 'la muncă egală, drepturi egale', şi au dat celebra ordonanţă 57, probabil cea mai tunată ordonanţă din ultimii ani. S-a stabilit atunci că un salariat trebuie să fie plătit la nivelul maxim de salarizare în plată pentru o funcţie similară. Nu s-a pus în practică, în schimb au început să curgă protestele (bugetarilor, n.red.)", a afirmat Ştefan Teoroc.Liderul sindical a apreciat că iniţiativa Guvernului de transfer a contribuţiilor de la angajator la angajat a făcut ca din creşterea salarială de 25% să mai rămână o creştere de doar 2 %."Noi, ceilalţi bugetari, am stat cuminţi şi înţelegători, am aşteptat acel 2018 care tocmai a trecut şi creşterea de 25% promisă de guvernanţi. Acum, dacă n-am simţit-o, înseamnă că fie suntem nesimţiţi, fie suntem păcăliţi. Au inventat povestea transferului contribuţiilor, şi din cei 25% am rămas cu vreo 2%. Apoi, am aşteptat din nou, ca bugetari cuminţi ce suntem, anul 2019, când ar fi fost primul an de aplicare a legii, dar au blocat sporurile, au blocat concursurile şi tot ce s-a mai putut bloca", a adăugat Ştefan Teoroc.Acesta a criticat refuzul Ministerului Justiţiei de a încheia Contractul Colectiv de Muncă cu grefierii."În 2019, salariul de bază a crescut cu un sfert din diferenţa faţă de 2022, cât ar trebui să fie el. Dar această creştere a fost deja depăşită de creşterea preţurilor. Preţurile nu cresc atât de etapizat ca salariile. Creşterea preţurilor nu cere buget, ci îl asigură. (...) Nu putem spune că vrem în tot sistemul public salarii ca în sănătate, vrem doar un Guvern care să-şi ţină promisiunile, vrem un Minister al Justiţiei care să nu fugă de un Contract Colectiv de Muncă", a adăugat preşedintele Publisind.La Federaţia Publisind sunt afiliate Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial, Sindicatul SindJust Bihor, Sindicatul Grefierul Alba şi Sindicatul Dreptatea Vrancea, organizaţii sindicale care reprezintă 75% din personalul auxiliar de specialitate, personalul conex şi personalul contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Toate aceste organizaţii au anunţat, joi, calendarul de proteste ale grefierilor, şi şi-au expus revendicările.În această săptămână, grefierii au purtat o banderolă albă în timpul activităţii lor din cadrul instanţelor şi parchetelor în care îşi desfăşoară activitatea.În 22 martie, grefierii vor participa la un miting de protest în Bucureşti, în Piaţa Victoriei, la care organizatorii estimează participarea a 1500 de grefieri.Din aprilie 2019, grefierii anunţă "mitinguri în cascadă, la nivel de judeţ, în toate instanţele şi parchetele", iar în "luna mai 2019, miting comun al sindicatelor personalului auxiliar de specialitate si conex, sindicatelor din sistemul penitenciar şi din probaţiune - afiliate la Federaţia Publisind".Mai departe, grefierii ameninţă cu "declanşare conflict colectiv de muncă în situaţia în care angajatorii nu răspund revendicărilor." AGERPRES/(AS - autor: George Coman; editor: Mariana Nica, editor online: Simona Aruştei)