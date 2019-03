Ministrul Toader: Scăderea numărului deţinuţilor - datorată nu atât recursului compensatoriu, cât schimbării politicii penale

15:50

Tânăra canadiană de origine română Bianca Andreescu, care face senzaţie în tenisul feminin mondial în acest început de sezon, a dezvăluit cum foloseşte yoga şi meditaţia pentru a îmbunătăţi aspectul mental al jocului său, ea reuşind să învingă adversare mult mai bine cotate, scrie site-ul WTA.Calificată în semifinale la Indian Wells după un zdrobitor 6-0, 6-1 cu spaniola Garbine Muguruza, fost lider mondial, Andreescu a declarat: "Mama mi-a vorbit despre meditaţie când eram foarte tânără. Poate că aveam 12 ani. De atunci practic meditaţia şi fac multă yoga. Nu lucrez doar la aspectul meu fizic. Lucrez şi asupra mentalului, fiindcă şi acesta este foarte, foarte important."Preferinţele jucătoarei de 18 ani se îndreaptă spre acea formă de meditaţie numită vizualizare creativă, care înseamnă a-ţi imagina ceea ce doreşti să ţi se întâmple."Mă trezesc în fiecare dimineaţă şi primul lucru pe care-l fac este să meditez. Cred că asta mă ajută cu adevărat să încep bine ziua. Nu deschid telefonul sau altceva, ca să nu mă încarc prea mult. Îmi acord 15 minute ca să mă pun în armonie cu corpul şi cu mintea mea. Vizualizez că am o zi bună, lucruri dintr-astea", a spus Andreescu."Mi se pare că mulţi lucrează la aspectul fizic al lucrurilor, dar cred că aspectul mental este cel mai important, fiindcă el controlează întregul corp, nu-i aşa?", a adăugat sportiva.Andreescu are câteva ritualuri unice pe terenul de joc: poartă un elastic spiralat în jurul cotului, nu la încheietura mâinii, iar uneori, când schimbă terenul, miroase ceva dintr-un borcan, dar nu vrea să dezvăluie ce conţine acesta. "Nu-mi voi spune niciodată secretul", a afirmat ea zâmbind.Ea a recunoscut că îi place să repete pe teren cuvinte sau fraze care o ajută să rămână motivată între puncte: "De obicei am în minte nişte cuvinte cheie. Cuvinte cheie foarte scurte pe care le am în cap înainte de a servi, de a returna''.Evoluţiile tinerei jucătoare sunt în atenţia presei internaţionale. "Furtuna Bianca Andreescu doboară totul în cale", scrie AFP după victoria ei contra lui Muguruza."La 18 ani, revelaţia începutului de sezon, născută în Canada din părinţi români, va disputa vineri meciul cel mai important din tânăra sa carieră, împotriva ucrainencei Elina Svitolina, locul 6 mondial", notează AFP. "Ar fi nevoie însă de mai mult pentru a o tulbura", adaugă agenţia."Am visuri mari şi nu-mi fixez limite. (...) Încrederea este la baza oricărui lucru. Cum am câştigat mult în acest an, încrederea mea este la cel mai înalt nivel", a explicat cea care câştigat 26 de meciuri în 2019, mai mult decât orice jucătoare din circuit.Clasată pe locul 152 mondial la începutul anului, jucătoarea din provincia Ontario, suporter pătimaş al echipei Toronto Raptors din NBA, a sosit la Indian Wells după o finală la Auckland în ianuarie şi o semifinală la Acapulco luna trecută, fiind pe locul 60 în clasamentul WTA. În cel mai rău caz, dacă pierde vineri, ea va fi de luni locul 37 mondial, dar poate ţinti mult mai sus într-o ierarhie feminină lipsită de stabilitate.De la 15 la 17 ani, Andreescu a lucrat cu franţuzoaica Nathalie Tauziat, fost număr 3 mondial şi finalistă la Wimbledon. "Am învăţat mult de la ea, fiindcă este o fostă jucătoare care ştie cum să se comporte în timpul meciurilor, cum să abordeze turneele. Mi-a permis să încep foarte bine cariera mea de profesionistă, îi datorez foarte mult", a subliniat Andreescu.AFP remarcă rezultatele foarte bune ale unor tineri jucători canadieni, Bianca Andreescu, Denis Shapovalov (19 ani) şi Felix Auger-Aliassime (18 ani), şi se întreabă dacă ţara frunzei de arţar a devenit una din forţele tenisului mondial. Toţi trei au trecut prin Centrul Naţional de la Montreal, înfiinţat de Federaţia canadiană în 2007.AGERPRES (AS/autor: Mircea Lazaroniu; editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)