Michele Ramis: Investitorii francezi sunt interesaţi să vină în România; lipsa autostrăzilor, un handicap destul de mare

Politica de coeziune trebuie continuată şi întărită în viitoarea programare bugetară a UE, având în vedere rolul esenţial pe care îl are atât în reducerea decalajelor între regiuni, cât şi în stabilirea unor "legături solide" între comunităţi, a declarat premierul Viorica Dăncilă la al VIII-lea Summit european al regiunilor."Faptul că acest eveniment are loc la Bucureşti în plin mandat al Preşedinţiei României la Consiliul UE nu este deloc întâmplător. Ne-am asumat ca motto: 'Coeziune - o valoare comună europeană'. Am vrut să transmitem un mesaj privind importanţa acestui principiu în construcţia unei Uniuni pentru cetăţeni. Cetăţenii europeni au nevoie de spitale care să ofere servicii medicale importante, şcoli bine dotate pentru a a asigura educaţia de calitate, drumuri mai bune, siguranţă, prosperitate, echitate şi stabilitate, pe scurt o viaţă mai bună", a declarat joi Viorica Dăncilă.Premierul a adăugat că 2019 este un an cu multe schimbări, însă trebuie să fie, în acelaşi timp, "un an de continuitate"."Agenda şi evoluţiile la nivel european sunt marcate de provocări multiple cărora trebuie să le răspundem prin coeziune, unitate şi solidaritate. Încrederea oamenilor se câştigă în timp, dar se poate pierde într-o clipă. Avem resursele, capacitatea şi forţa necesare nu doar să păstrăm, ci să creştem încrederea în proiectul european prin continuarea investiţiilor care au adus prosperitate pentru mii de regiuni, oraşe şi comunităţi locale. De la această premisă am început mandatul Preşedinţiei rotative a Consiliului UE sub semnul dialogului deschis şi constructiv cu dumneavoastră, cei care promovaţi şi reprezentanţi interesele cetăţenilor. Avem un ţel un comun şi sunt convinsă că împreună reuşim să întărim încrederea în valorile fundamentale care ne unesc. (...) Dezbaterea de astăzi reprezintă o platformă extrem de utilă pentru conturarea viitorului european. Ne dorim o Uniune Europeană puternică, unită, solidară care lucrează astfel încât nicio persoană, nici un oraş, nicio regiune să nu fie lăsate în urmă. Milioane de oameni simt în viaţa de zi cu zi beneficiile concrete ale politicilor de dezvoltare europene", a declarat Dăncilă.Premierul a adăugat că prosperitatea pe care o oferă apartenenţa la proiectul european este rezultatul politicilor de dezvoltare între care coeziunea are un rol fundamental."Perioada în care România deţine Preşedinţia Consiliului UE se suprapune peste această etapă de redefinire a proiectului european pentru următorul deceniu. Avem astfel ocazia de a fi mai activ implicaţi în acest proces, mai mult chiar decât în cei 12 ani care au trecut de la aderarea la UE. Acum suntem parte a acestui demers important şi este nu doar o onoare, ci o datorie să participăm activ, articulat, consistent la decizia cu privire la viitorul UE. Prin motto-ul pe care l-am ales pentru preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene am urmărit conectarea la dezbaterile actuale în plan european, am dorit să subliniem faptul că cetăţenii europeni trebuie să resimtă beneficiile pe care ni le aduce Uniunea Europeană în viaţa de zi cu zi. Politica de coeziune trebuie continuată şi întărită în viitoarea programare bugetară, având în vedere rolul esenţial pe care îl are atât în reducerea decalajelor între regiuni, cât şi în stabilirea unor legături solide între comunităţile noastre", a declarat premierul.Ea a adăugat că UE trebuie să dovedească mai multă putere de acţiune şi de anticipare a provocărilor, astfel încât să fie pregătită să ofere soluţiile aşteptate de către cetăţenii europeni."În România avem o expresie care defineşte foarte sugestiv puterea unităţii: unde sunt doi puterea creşte. Unde sunt mai mulţi, putem deveni de neînvins în faţa oricăror provocări. Distinşi participanţi, motto-ul nostru reflectă importanţa recunoaşterii şi întoarcerii la fundamentele construcţiei comunitare, prin declinarea coeziunii în toate dimensiunile sale: coeziune politică, coeziune economică, coeziune socială şi coeziune teritorială. Nu avem timp de pierdut. Europa trece prin schimbări fundamentale şi este datoria noastră să oferim cât mai rapid siguranţa unei comunităţi puternice, care merge înainte unită şi capabilă să îşi protejeze interesele şi cetăţenii. Avem nevoie de o Europă mai integrată, coezivă, construită pe obiective şi direcţii de acţiune consensuale, cu respectarea valorilor şi principiilor fundamentale europene şi evitarea fragmentărilor. Avem nevoie de o Europă ale cărei regiuni şi oraşe sunt puternice. Aceasta presupune în primul rând o legătură mai strânsă între autorităţi şi cetăţeni", a declarat premierul.Dăncilă a subliniat că agenda Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene este una densă, prin care ţara noastră şi-a propus să contribuie la definirea proiectului european pentru următorul deceniu."Acţiunile noastre au în centru preocuparea pentru consolidarea creşterii economice, stimularea investiţiilor şi protejarea cetăţenilor în faţa provocărilor de natură socială şi economică. Distribuirea fondurilor după 2020 reflectă modul în care va arăta Uniunea Europeana în viitor şi accentul pe care îl vom pune asupra dezvoltării durabile şi echitabile pentru toate statele membre. Cadrul Financiar 2021 - 2027 trebuie să aducă un echilibru între politicile generatoare de creştere şi convergenţă şi răspunsul la provocările mai recente cu care ne confruntăm la nivel european. La finalul negocierilor privind viitorul buget multianual politica de coeziune trebuie sa rămână principala strategie de investiţii. Avem nevoie să investim în continuare în comunităţile noastre pentru a oferi tuturor pârghiile necesare să se dezvolte echilibrat. Investiţiile în oraşele noastre înseamnă mai multe locuri de muncă şi venituri mai mari pentru cetăţeni", a declarat premierul.Dăncilă a mai menţionat că valoarea coeziunii este subliniată de dubla ei calitate - de valoare europeană comună şi expresie a unităţii şi solidarităţii dintre statele membre ale Uniunii, regiunile, oraşele sale şi cetăţenii săi.