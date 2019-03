Premieră în televiziunea din România! Au recunoscut că au făcut amor la emisiune: „A existat și o relație fizică între noi”

11:00

O nouă metodă de înșelăciune a luat amploare în România: lozuri în plic false! Loteria a făcut anunțul și, prin intermediul unui comunicat, îi îndeamnă pe jucători să fie atenți. "Compania Nationala „Loteria Romana" S.A. atrage atentia cu privire la faptul ca, in ultima perioada, s-au inmultit cazurile de persoane, in special varstnici, care au […]