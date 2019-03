Reţeaua 5 to go deschide cea mai mare cafenea a grupului, în centrul Bucureştiului

Reţeaua de cafenele 5 to go, franciză dezvoltată de Radu Savopol şi Lucian Bădilă, a deschis cea mai mare unitate a grupului, în centrul Bucureştiului, pe strada Doamnei sub conceptul Coffee Studio by 5 to go, dezvoltat la începutul anului.

