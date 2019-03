România, în pragul unei crize imobiliare! Care este avertismentul specialiștilor

11:40

E doliu în Formula 1! A murit Charlie Whiting, directorul de cursă al Formulei 1, la vârsta de 66 de ani. Acesta a trecut în nefiinţă la Melbourne, în Australia, unde se va desfăşura primul Grand Prix de Formula 1 din noul sezon, a anunţat Federaţia Internaţională de Automobilism. ”Cu o tristeţe imensă am aflat […] The post A murit Charlie Whiting, directorul de cursă al Formulei 1 appeared first on Cancan.ro.