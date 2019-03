Experimentul jurnalistei Andreea Pavel, la Constanța: un întreg județ NU verifică dacă în spitalele sale lucrează un medic fals precum Matteo Politi sau Raluca Bîrsan

21:10

Nicole Cherry trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Florin, un tânăr în vârstă de 28 de ani. Artista a vorbit despre relaţia pe care o are și despre câtă încredere are în bărbatul care a cucerit-o în urmă cu cinci luni. „Suntem foarte bine, cumva am intrat într-o normalitate. E şi cea mai […] Post-ul Nicole Cherry, despre relația cu iubitul ei. „Nu ţii pe nimeni cu forţa, orice s-ar întâmpla” apare prima dată în Libertatea.ro.