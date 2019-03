Simona Halep a fost nominalizată la premiul Fed Cup Heart Award

17:00

Elena Băsescu a lăsat politica pentru afacerea cu haine. Fiica fostului președinte a lansat o colecție de hăinuțe pentru copilași și mămici. Elena Băsescu a născut cel de-al treilea copilaș prin cezariană. Deși își planificase ca fiica ei pe care o are împreună cu Cătălin Tomată să vină pe lume în data de 21 mai, […] The post Elena Băsescu a lăsat politica pentru o afacere cu haine: ”Îmi merge peste așteptări” appeared first on Cancan.ro.