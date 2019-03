Ethiopian Airlines: Controlorii au auzit vocea cuprinsă de panică a pilotului (presa)

22:30

Copii, părinţi, bunici au participat, joi seară, alături de muzeografi şi artişti, la lansarea, în mansarda Muzeului Naţional al Literaturii Române (MNLR), a două audioghiduri dedicate micuţilor şcolari şi adolescenţilor.Proiectul a fost realizat, în premieră pentru instituţiile muzeale din România, de Primăria Capitalei prin MNLR, în parteneriat cu Asociaţia Da'DeCe şi cu Societatea Română de Radiodifuziune.Potrivit Iuliei Iordan, educator muzeal la Asociaţia Da'DeCe, audio-povestea MNLR a început în ianuarie 2018, cu o serie de întâlniri cu grupuri de copii şi adolescenţi care au ales atât exponatele preferate, cât şi lucrurile despre care doreau să afle mai multe."Au fost în jur de 100 de copii, cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani, care au venit, pentru testare, cu familia sau cu şcoala. A durat un pic mai mult partea de grafică, de realizare a hărţilor. Practic, poveştile au durat un an", a declarat Iordan pentru AGERPRES.A urmat o perioadă de analiză a publicului şi de documentare, realizată de echipa de muzeografi a MNLR, textul prinzând viaţă, ulterior, sub forma unui dialog original creat de Selma Dragoş, dramaturg, inventatoarea motanului de rasă invizibilă, Pisissicius, ghidul năzdrăvan al copiilor pe tot parcursul vizitei.Interpretarea dialogului pentru ambele audioghiduri este realizată de actorii Mihai Bisericanu şi Annemary Ziegler, iar fragmentele din operele literare selecţionate de muzeografi sunt spectaculos lecturate de regizorului Attila Vizauer. Înregistrările au fost realizate sub coordonarea regizorului artistic Mihai Lungeanu şi a regizorului tehnic Mihnea Chelariu.Fiecare poveste înregistrată, care durează aproximativ între 40 şi 50 de minute, este însoţită de o hartă care ajută la orientarea în muzeu, cele 20 de aparate de care dispune instituţia putând fi folosite cu două perechi de căşti."Asta înseamnă că părinţii, împreună cu copiii, pot experimenta acest traseu, ceea ce pentru noi înseamnă foarte mult. Este foarte important să ai un partener de ascultare. Şi apoi, totul se petrece aici, în mansardă, unde, practic, încep discuţiile. Aici este locul unde împărtăşim idei. Iar Pisissicius ne-a determinat să creăm un spaţiu unde motanul poate fi desenat, i se poate spune povestea şi sperăm ca toate aceste desene şi poveşti să fie reunite într-o carte", a spus Gabriela Toma (MNLR).Iulia Iordan îşi doreşte ca vizitatorii să parcurgă tot muzeul. "El este împărţit pe patru nivele - mansarda, demisolul şi cele două etaje. Călătoria îi ia pe copii de la parter şi îi plimbă prin toate sălile muzeului. În unele săli, în funcţie de natura obiectelor, este ales un singur exponat, în timp ce în altele sunt mai multe obiecte, a căror poveste le leagă între ele, sau sunt exponate separate", a precizat reprezentanta Asociaţiei Da'DeCe.Pentru actriţa Annemary Ziegler, participarea la acest proiect "a fost o experienţă interesantă"."A fost o experienţă interesantă din care cu siguranţă şi eu am avut ce-nvăţa şi m-am transformat şi eu la rându-mi într-un copil şi într-un adolescent care pur şi simplu merge printr-un muzeu şi m-am pus în situaţia unui copil care se-ntreabă: 'Ce-aş vrea eu să văd? Ce-aş vrea eu să aud? Ce-aş vrea eu să descopăr? Apoi am trecut la etapa cealaltă, aceea a adolescentului. Iar acum privesc din perspectiva adultului", a mărturisit artista.În perioada 15 martie -15 aprilie, accesul la #audiopovesteamuzeului pentru copii şi pentru adolescenţi este gratuit în baza unei programări (individuale/ pentru grupuri), înscrierile putându-se face la adresa programe@mnlr.ro sau la numărul 0748057192.Potrivit MNLR, din echipa care a lucrat la acest proiect fac parte: Raluca Bem Neamu (coordonator proiect), Selma Dragoş (dramaturg), Iulia Iordan şi Alexandra Cucu (educatori muzeali), Aniţa Grigoriu, Cristina Milca, Olimpia Novicov, Oana Oros, Gabriela Toma, Eugenia Ţarălungă, Loredana Voicilă (muzeografi MNLR), Mihai Lungeanu (regizor artistic), Mihnea Chelariu (regizor tehnic), Attila Vizauer (interpretare fragmente literare), Annemary Ziegler şi Mihai Bisericanu (interpretare text), Daniel Paul Ciobanu (colaborator editare), Sorina Vazelina (design hărţi), Andrei Tache (design afiş, cover), Alexandra Zbuchea (analiză public).Pe parcursul acestui an MNLR va lansa audioghidul în limba română şi în două limbi străine (engleză şi franceză) pentru vizitatorii tineri şi adulţi, precum şi Ghidul MNLR în Braille pentru nevăzători, care va fi realizat în colaborare cu Asociaţia Nevăzătorilor din România şi Ghidul MNLR în limbaj mimico-gestual pentru persoane cu deficienţe de auz în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Interpreţilor Autorizaţi în Limbaj Mimico-Gestual.