ANM, avertizare nowcasting de vreme severă imediată. Fenomene meteorologice periculoase în România

18:10

Meteorologii avertizează! Un ciclon-bombă va face ravagii în mai multe orașe și peste 1400 de zboruri au fost anulate. Meteorologii au făcut un anunț îngrijorător. Un ciclon-bombă va face ravagii în mai multe state din America. Miercuri seară, vântul a smuls acoperişuri, iar ninsorile au paralizat traficul şi au provocat accidente în lanţ. Peste 1400 de […] The post Meteorologii avertizează! Un ciclon-bombă va face ravagii în mai multe orașe appeared first on Cancan.ro.