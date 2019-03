Noua Tesla se va lansa în 2020. Ce funcții promite Elon Musk

09:10

În 50 de ani, România a construit doar puțin peste 800 de kilometri de autostradă, un sfert din cât își propunea. Atât în comunism, cât și în capitalism, autostrăzile României au rămas niște dungi trasate pe hârtie. Astăzi are loc protestul pentru autostrăzi Țara noastră nu are încă nici o autostradă completă, care să traverseze […] Post-ul #Șieu. Autostrăzile lui Ceaușescu vs realizările de acum. În 50 de ani, România a construit doar un sfert din cât estima apare prima dată în Libertatea.ro.