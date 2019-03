INS: Afacerile din comerţul cu autovehicule şi serviciile de piaţă au crescut, în ianuarie

08:00

Cineaşti consacraţi, dar şi debutanţi vor fi prezenţi cu 11 filme documentare la cea de-a XII-a ediţie a Festivalului One World România care începe vineri, urmând să se desfăşoare până pe 24 martie, în şase spaţii din centrul Capitalei.Potrivit organizatorilor - Asociaţia One World România, programul include documentare ale unor cineaşti consacraţi prin filmele lor de ficţiune, precum Radu Jude ("Cele două execuţii ale mareşalului"), Dana Bunescu sau Răzvan Rădulescu ("Evropa" - work-in-progress).Scurtmetrajul "Cele două execuţii ale mareşalului" realizat de Radu Jude, care va fi proiectat pe 16 şi 24 martie împreună cu documentarul "Bisbee '17", "demitizează" personalitatea mareşalului Ion Antonescu, punând în paralel secvenţa execuţiei filmată de Sergiu Nicolaescu pentru "Oglinda" şi filmarea de arhivă care a stat la baza reconstituirii, explică organizatorii.La proiectul "Evropa", Dana Bunescu şi Răzvan Rădulescu lucrează cu materiale filmate de cinci studenţi la film din Germania, care, iniţial, au vrut să documenteze protestele de pe Maidanul ucrainean şi apoi au pornit într-o călătorie către Cernobîl. Fragmentul din "Evropa" va fi prezentat de cei doi realizatori pe 23 martie, la ARCUB.Filmul Adinei Pintilie "Touch me not" va fi lansat oficial în cinematografele din România în cadrul Festivalului One World Romania. Pe 17 martie în Sala Arcelor de la ARCUB va avea loc dezbaterea "Touch Me Not - Politicile Corpului", un dialog cu protagoniştii filmului Christian Bayerlein şi Grit Uhlemann, activişti pentru dreptul la intimitate al persoanelor cu dizabilităţi, actriţa şi profesoara Laura Benson, cunoscută pentru rolurile sale din filmele lui Stephen Frears, Alain Resnais şi Robert Altman, activista şi lucrătoarea sexuală transgender Hanna Hofmann, producătoarea Bianca Oana şi regizoarea Adina Pintilie.Tot pe 17 martie, la POINT şi ARCUB vor avea loc două ateliere concepute de protagoniştii filmului "Touch Me Not".În prima zi a festivalului, de la ora 20,00, la Mezanin/Palatul Universul, va avea loc dezbaterea "De la cetăţean la om politic: mişcări civice şi partide politice în anii '90". La dezbatere sunt invitaţi Ana Blandiana, Radu Filipescu, Mona Muscă, Smaranda Enache şi Radu Vancu, iar moderator va fi Alexandru Solomon.Din festival nu vor lipsi filme ale unor realizatoare deja experimentate precum Mona Nicoară ("Distanţa dintre mine şi mine") şi Alexandra Gulea ("Valea Jiului - Note"). Totodată, va fi prezentat un fragment din filmul la care lucrează Andrei Ujică - "Things We Said Today".După proiecţia documentarului "Distanţa dintre mine şi mine", realizat de Mona Nicoară şi Dana Bunescu după o idee de Ada Solomon, din 21 martie de la Cinemateca Eforie, va avea loc o seară de poezie dedicată protagonistei Nina Cassian, alături de poetele Svetlana Cârstean, Angela Marinescu şi Teona Galgoţiu.În cadrul festivalului vor fi prezentate şi filme ale unor realizatori aflaţi la început de carieră: "Timebox" de Nora Agapi pe 19 martie, la Pavilion32, şi pe 21 martie la Cinema Eforie şi "John 746", de Ana Vîjdea.Tot pe 19 martie, de la ora 18,00, la Mezanin/Palatul Universul este organizat un dialog între preşedintele Klaus Iohannis şi public."Încercăm să aflăm dacă un om politic mai poate reprezenta societatea civilă. Şi dacă da, cum? Care sunt limitele lui? Dar care sunt avantajele funcţiei? Cum percepeam societatea civilă în anii '90 - ca simpli cetăţeni - şi ce poate face omul politic astăzi, 30 de ani mai târziu, pentru a suda fracturile unei societăţi la fel de dezbinate, dar şi pentru a-i exprima, proteja şi promova interesele", au informat organizatorii.Dialogul cu publicul va fi moderat de Ovidiu Şimonca. Evenimentul va fi tradus simultan în limba engleză.La One World Romania vor putea fi vizionate şi trei proiecte de lungmetraj aflate în lucru aparţinând unor debutanţi. După fiecare proiecţie tinerii regizori vor fi în sală pentru a primi feedback din partea publicului.Peliculele "Casa cu păpuşi" al regizorul Tudor Platon şi "Pocalul. Despre fii şi fiice", proiect al Cătălinei Tesăr, vor fi prezentate pe 16, respectiv 23 martie, la Pavilionul 32.Abonamentele şi biletele individuale sunt disponibile pe platforma Eventbook.