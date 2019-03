Fă-ne mândri, Eva! Minunea României din Suedia, Eva Jumătate, intră în această seară, în marea finala de la „Suedezii au talent”!

Au trecut două luni de la momentul în care micuța Eva, în vârstă de 10 ani, a făcut spectacol pe scena concursului de talente din Suedia. La audiții a cântat melodia "Never Enough", din filmul "The Greatest Showman", iar unul dintre jurați, cântăreața Bianca Wahlgren Ingrosso, care a început să plângă în timpul show-ului, i-a […] Post-ul Fă-ne mândri, Eva! Minunea României din Suedia, Eva Jumătate, intră în această seară, în marea finala de la „Suedezii au talent”! apare prima dată în Libertatea.ro.

