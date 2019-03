Află cum să-ți protejezi câștigurile la pariuri online

08:40

Reprezentanții de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis în această dimineață o avertizare nowcasting de vreme severă imediată. Meteorologii subliniază că avertizările și atenționările meteorologice se actualizează în funcție de durata și gravitatea fenomenelor prognozate. Conform oficialilor de la ANM, în mai multe județe din țară este cod galben de ceață în această dimineață, care s-ar putea […]