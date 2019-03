VREMEA în Bucureşti, prognoza de weekend: Temperaturi de 15 grade şi vânt puternic

14:10

"Anul 2015 am fost condamnat în primă instanţă pentru marele act de corupţie că am cerut românilor să vină la referendum să îl dea jos pe Băsescu. Mi-am dat demisia. Am aflat că fusesem vândut ca să fiu victima sau cel care trebuie să fie vinovat pentru toate. După care am aflat pe Facebook că unul a fugit. A fugit efectiv. O să tot vorbim în perioada asta pentru că nu putem să stăm indiferenţi iar ţara să fie lăsată pe mâna unor alte interese. Au venit colegi care să mă convingă să mă înscriu s...