Lotul României U21 pentru amicalele cu Spania și Danemarca. Contra l-a lăsat pe Rădoi fără 5 titulari

14:30

Bucuresti, 12 Martie 2019 O veste buna pentru cei ce isi doresc sa introduca ceva nou in rutina antrenamentelor la sala sau cauta o modalitate de a se mentine in forma: BEAT 45, ajunge pentru prima data in Romania! Combinând eficiența antrenamentelor de tip HIIT(high intensity interval training) cu atmosfera unui ring de dans, BEAT45 este locul […] Post-ul (Publicitate) BEAT 45 – Un nou concept de fitness revolutionar ajunge in Romania apare prima dată în Libertatea.ro.