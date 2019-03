Aproximativ 300.000 de elevi sunt aşteptaţi să participe săptămâna viitoare la simularea Bacalaureatului

14:40

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, este propusă pentru primul loc pe lista candidaţilor PSD la alegerile europarlamentare, a anunţat vineri, la Târgovişte, preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea."În anul 2015 am fost condamnat în primă instanţă pentru marele fapt de corupţie - că am cerut celor 7,4 milioane de români să vină la referendum să îl dea jos pe Băsescu. Mi-am dat demisia, am aflat ulterior că fusesem vândut la masa verde ca să fiu eu victima sau, mă rog, cel care să fie vinovat pentru toate. Am trecut peste asta. După care şi eu, ca şi dvs, am aflat că (...) unul a fugit efectiv. E mai rău decât securist şi o să tot vorbim în perioada asta. (...) Au venit mai mulţi colegi ca să mă înscriu şi să candidez împreună nu contra Rovanei la preşedinţia partidului, interimar. Am făcut-o şi am câştigat. Unii dintre colegi, unul care nu mai e printre noi de exemplu, a spus că aşteaptă ca în acea zi Rovana să fie pedepsită - a candidat împotriva mea şi a pierdut. Ce am făcut eu în aceeaşi zi? Te-am luat de mână şi am ieşit în conferinţă de presă. Şi suntem şi în ziua de azi, ea fiind vândută în mai multe rânduri de oameni pe care i-a ajutat, de oameni care nu mai sunt printre noi - sunt vii - dar nu mai sunt printre noi în partid. Eu nu ştiu pe ce loc va decide Comitetul Executiv Naţional să fie Rovana Plumb pe lista de europarlamentare. Dar eu o voi propune pe primul loc. Şi, după europarlamentare, o să o rog pe doamna prim-ministru Dăncilă să o mai propună şi altceva pe doamna Rovana Plumb", a declarat preşedintele PSD, la conferinţa de alegeri a Organizaţiei Dâmboviţa.El a vorbit şi de un alt fost ministru al social-democraţilor, senatorul Titus Corlăţean, care "a făcut treabă foarte bună" în Guvern şi care ar merita să revină în Executiv."Titus este un om pe care îl respect foarte mult, un om destul de dificil pentru cine nu e obişnuit să discute pe principii. Eu nu am văzut la Titus niciodată, în posturile guvernamentale şi nu numai pe care le-a avut, vreo secundă de aplecare sau vreun moment în care să nu îşi apere ţara şi demnitatea acestei naţiuni. Un om de echipă rar, pe care puţini l-au apreciat. Şi unii, din păcate care i-au fost şefi, doar s-au folosit şi în momente grele l-au aruncat la câini. Sigur că eu nu aveam cum să îl las, dar Titus este un om de la care eu aştept în continuare şi, mai mult, şi partidul şi România aşteaptă şi mai mult. (...) Şi sper ca, într-un timp destul de scurt, Titus să revină în Guvernul României pentru că România are nevoie de el", a afirmat liderul PSD. AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Andreea Rotaru, editor online: Irina Giurgiu)