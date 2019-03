Actriţa Rosario Dawson are o relaţie cu senatorul Cory Booker, candidat la alegerile prezidențiale din SUA

Rosario Dawson, în vârsta 39 de ani, a confirmat, joi, că are o relație cu senatorul Cory Booker, unul dintre candidaţi democraţi la alegerile prezidenţiale care vor avea loc anul viitor în SUA. Întrebată de un jurnalist de la TMZ dacă are o relație cu senatorul, actrița cunoscută pentru rolurile sale din "Sin City", "Clerks II", "Rent" şi […] Post-ul Actriţa Rosario Dawson are o relaţie cu senatorul Cory Booker, candidat la alegerile prezidențiale din SUA apare prima dată în Libertatea.ro.

