Generalul american Tod Wolters este noul comandant suprem al forţelor aliate în Europa

Reprezentanţi ai administraţiilor şi instituţiilor locale, oameni de afaceri, angajaţi din firme, dar şi şoferi aflaţi în trafic au susţinut vineri campania "România vrea autostrăzi #şîeu" şi şi-au oprit activitatea ori şi-au oprit maşinile în trafic timp de 15 minute începând cu ora 15,00."România vrea autostrăzi #şîeu" este o campanie iniţiată de omul de afaceri sucevean Ştefan Mandachi, cel care a construit un metru de autostradă la Suceava, într-o singură zi. Ulterior, omul de afaceri a anunţat că, pe 15 martie, începând cu ora 15,00, va întrerupe activitatea timp de 15 minute în întregul lanţ de restaurante pe care îl deţine, în semn de protest faţă de lipsa autostrăzilor din Moldova şi din întreaga ţară. Totodată, el i-a provocat şi pe alţi oameni de afaceri din ţară să-i urmeze exemplul.* ARADÎn judeţul Arad, câteva acţiuni sporadice de susţinere a campaniei "România vrea autostrăzi #şîeu" au fost anunţate pe Facebook înainte de ora 15,00, fiind vorba de angajaţi ai unor magazine, ateliere mecanice, spălătorii auto sau mici fabrici care au oprit lucrul timp de 15 minute, cu acordul patronilor.Unul dintre patronii arădeni care s-a aliat protestului, Siegfried Mayer, deţine o firmă de tâmplărie PVC şi o firmă de transport. El a declarat, pentru AGERPRES, că i-a rugat pe angajaţi să participe la acţiunea care s-a extins la nivel naţional."Cei aproximativ 20 de angajaţi au fost de acord şi au oprit lucru 15 minute, iar şoferii mei aflaţi în trafic au tras pe dreapta camioanele şi au pus avariile, fără să încurce traficul. Este esenţial să avem infrastructură bună şi nu puteam să stăm imuni la iniţierea unui astfel de protest", a declarat Mayer, care este şi secretarul general adjunct al Federaţiei Operatorilor Români de Transport.* BISTRIŢA-NĂSĂUDMai multe firme din judeţul Bistriţa-Năsăud, în special din municipiul reşedinţă de judeţ, s-au raliat protestului "România vrea autostrăzi" şi au decis să îşi suspende activitatea vineri, de la ora 15,00, timp de 15 minute, unii dintre aceştia oferindu-le, în schimb, clienţilor cafea sau suc şi posibilitatea de a vorbi despre motivele care au dus la această formă de protest.Printre susţinătorii protestului se numără un lanţ de zece magazine cu produse alimentare şi nealimentare, o firmă specializată în produse de patiserie cu mai multe puncte de lucru, un centru spa, trei firme de publicitate, un magazin care vinde produse de tâmplărie, jurnalişti, dar şi punctele de lucru locale ale unor firme din judeţul Suceava.Patronii lanţului de zece magazine care s-au raliat protestului, Rodica şi Vasile Dobraniş, au postat pe pagina de socializare a firmei un mesaj prin care le-au transmis clienţilor că gestul lor este unul de educaţie civică."Azi este un moment important pentru noi, pentru comunitatea în care trăim. Vindem de 25 de ani alimente, producem pâine, dar azi trebuie să facem educaţie civică. Situaţia străzilor, a şoselelor este de neimaginat, zilnic pier suflete nevinovate în accidente îngrozitoare. Azi, noi (...), alături de clienţii noştri, putem fi solidari acestei cauze, să-i fim alături acestui sucevean extraordinar. Vă aşteptăm la cumpărături, dar 15 minute stăm la un dulce şi un pahar de suc. Haideţi să arătăm că ne pasă, că ne putem privi copiii în ochi şi mai târziu", a fost mesajul transmis de familia Dobraniş.O agenţie de publicitate din Bistriţa a tipărit 100 de autocolante cu mesajul #şîeu şi le-a distribuit gratuit clienţilor, anunţând în acelaşi timp pe pagina de socializare că speră ca prin acest protest România să aibă drumuri mai sigure."Lipsa autostrăzilor este o chestiune care ne priveşte pe toţi. Avem lucrări la nivel naţional, astfel că o parte din colegii noştri sunt plecaţi în deplasări foarte des. Ne dorim ca aceştia să ajungă acasă în siguranţă, iar materialele publicitare pe care le transportăm în vederea montajului să ajungă la clienţii noştri în cele mai bune condiţii", au scris cei de la agenţia de publicitate pe Facebook.* BACĂUSute de şoferi au oprit maşinile şi au blocat circulaţia pe ambele sensuri ale Drumului Naţional Bacău-Buhuşi-Piatra Neamţ, timp de 15 minute, la ora 15,00.Au fost oprite spontan atât camioane, TIR-uri, cât şi autoturisme, şoferii staţionând, fără să claxoneze, dar cu motoarele pornite şi luminile aprinse pe avarii. Coloanele de maşini oprite s-au întins pe câţiva kilometri în zona localităţii băcăuane Hemeiuş. Totuşi, au fost lăsate să treacă o ambulanţă sau acei câţiva şoferi care au rupt rândul şi au dorit să înainteze.După trecerea celor 15 minute, în care nu au avut loc incidente, circulaţia a fost reluată fără probleme.* BRAŞOVLiderii USR Braşov s-au alăturat vineri, la 15,00, protestului "România vrea autostrăzi", considerând că acesta este binevenit."Protestul este binevenit şi, cu siguranţă, ne vom opri din ceea ce facem. Vom pleca la Sfântu Gheorghe într-o scurtă vizită, şi dat fiind că este 15 martie, vrem să-i salutăm şi pe prietenii şi vecinii noştri maghiari. Mai avem şi alte activităţi, însă în momentul în care va veni ora 15,00, la fel ca o serie întreagă de alţi cetăţeni şi organizaţii, ne vom opri din ceea ce facem şi noi, pentru 15 minute", a declarat deputatul USR Tudor Benga.Conducerea liberală a Consiliului Judeţean Braşov a anunţat joi că, alături de cei 35 de primari PNL din judeţ, printre care şi cel al municipiului reşedinţă, se solidarizează cu protestul "România vrea autostrăzi".* CARAŞ-SEVERINCâteva sute de conducători auto s-au alăturat, vineri, protestului "#şieu", la nivelul judeţului Caraş-Severin.La Reşiţa, cei mai mulţi dintre ei au blocat intrările în benzinăriile din Triaj şi de pe Calea Caransebeşului, iar în judeţ, cele mai multe dintre maşini au circulat cu viteză redusă, în timp ce mergeau claxoanele.De asemenea, în unele supermarketuri, activitatea a fost suspendată pentru 15 minute.Potrivit reprezentanţilor IPJ Caraş-Severin, în toată această perioadă nu au fost semnalate incidente în trafic.* CLUJFoto: (c) Elena Stanciu/AGERPRESSute de angajaţi ai unei companii de IT şi ai celui mai mare lanţ de restaurante din Transilvania au Întrerupt vineri activitatea pentru un sfert de oră, în semn de solidaritate cu protestul "România vrea autostrăzi #şîeu", iar în anumite zone din Cluj-Napoca şi din judeţ unii şoferii au blocat circulaţia, oprind maşinile puse pe avarie în trafic.Una dintre cele mai mari companii de dezvoltare de software din Cluj, care are 400 de angajaţi, a decis întreruperea activităţii vineri, pentru 'protestul de 15 minute'. Cei aproximativ 400 de angajaţi s-au oprit din lucru după ce au primit pe monitoarele calculatoarelor mesajul '#şîeu protestez! 15 minute pentru o Românie conectată şi sigură'.Angajaţii au ieşit pe holuri şi au lipit afişe cu mesajele campaniei "România vrea autostrăzi", iar fondatorul companiei, Voicu Oprean, a precizat că iniţiativa de a se alătura protestului a apărut în momentul în care a calculat cât timp şi bani în plus cheltuie din cauza lipsei de autostrăzi."Dacă am avea autostrăzi, am putea creşte afacerea la un nivel ridicat. Noi avem 800 de angajaţi şi colaboratori în mai multe oraşe, printre care şi Suceava, dintre care 400 sunt în Cluj-Napoca, iar aceştia au întrerupt activitatea 15 minute. În acest interval telefoanele nu sună, nimeni nu este la calculator, activitatea s-a oprit pentru a transmite mesajul că vrem autostrăzi, şosele rapide şi drumuri mai bune", a spus Voicu Oprean.La fel, personalul celui mai mare lanţ de restaurante şi coffe-shop-uri din Transilvania a întrerupt vineri lucrul pentru 15 minute, angajaţii ieşind în faţa localurilor. Purtătorul de cuvânt al firmei, Paul Fărcaş, a declarat ca s-au luat toate măsurile considerate necesare pentru a-i informa pe clienţi, inclusiv riscul ca unii dintre ei să fie deranjaţi că nu vor fi serviţi timp de un sfert de oră. Motivul pentru care firma s-a solidarizat cu protestul ''#şîeu" sunt costurile suplimentare pe care le generează afacerii lipa de autostrăzi."Astăzi, vineri, la ora 15,00, toate restaurantele din lanţul nostru şi-au suspendat activitatea pentru 15 minute în semn de solidaritate cu iniţiativa 'România vrea autostrăzi'. Avem cel mai mare lanţ de restaurante din Transilvania şi un brand în dezvoltare, ne extindem către Bucureşti, către Oradea, Baia Mare, Timişoara, iar timpii de livrare şi de deplasare ai personalului pentru traininguri către locaţiile noastre sunt mai mari decât ar trebui să fie. Nu pute întotdeauna să-i trimitem cu avionul şi astfel costurile se ridică, ei trebuie apoi să meargă cu maşinile personale, pleacă noaptea, ajung dimineaţa, se pot întâmpla tot felul de incidente pe drum. Vorbim de ridicarea timpului de deplasare cu 2 ore şi de câteva sute bune în plus ca bani, în fiecare lună. Vorbim practic de costuri cu 25-30 de procente mai mari", a spus Paul Fărcaş.Tot în Cluj, pe DN 16, drumul care face legătura între Cluj-Napoca şi Reghin, traficul a fost blocat de un tractor şi de alte maşini, pentru 15 minute, între Zorenii de Vale şi Cămăraşu, iar un grup de oameni a afişat un banner pe care scria "Furaţi mai puţin, faceţi autostrăzi". Iniţiatorul protestului, Sorin Bobiş, care este un cunoscut activist din Cluj, a spus că a fost plăcut surprins de faptul că participanţii la trafic nu au reacţionat violent, ci au salutat iniţiativa protestatarilor.* CONSTANŢAZeci de şoferi şi-au întrerupt vineri deplasarea timp de 15 minute, pe podul rutier de la marginea oraşului Năvodari şi au protestat faţă de lipsa autostrăzilor, fiind blocate primele benzi ale carosabilului, pe ambele sensuri de circulaţie.Şi în municipiul Constanţa unii dintre şoferi au protestat oprind maşinile pe marginea diverselor artere rutiere.Totodată, mai mulţi agenţi economici din judeţ şi-au întrerupt activitatea pentru 15 minute.* DÂMBOVIŢAHotelul Peştera şi două primării din judeţul Dâmboviţa au anunţat că participă la protestul #RomâniaVreaAutostrăzi.''Ne alăturăm şi noi protestului #RomâniaVreaAutostrăzi şi vom suspeda activitatea Hotelului Peştera vineri, 15 Martie 2019, la ora 15,00, pentru 15 minute. Sperăm ca pe lângă mult promisa Autostradă Bucureşti-Braşov, să avem Drumul TransBucegi deschis permanent. Avem nevoie de 4 benzi Bucureşti-Târgovişte aşa cum avem nevoie de drumul asfaltat TransCarpatica: Moroeni-Padina-Moeciu. Şi mai este ceva important: pe 15 Martie vom face fix 1 an de când Staţiunea Turistică Peştera-Padina a fost atestată prin Hotărâre de Guvern ca Staţiune de Interes Naţional. Pentru mine coincidenţele sunt de bun augur, poate că acest protest va determina Autorităţile să facă din nou ce trebuie!'', a fost un mesaj postat pe pagina de Facebook a Hotel Peştera.De asemenea, tot pe reţelele de socializare, primăriile din localităţile Răcari şi Găeşti din Dâmboviţa au anunţat că se alătură acestui protest.* GALAŢI Foto: (c) Dan Paic/AGERPRESFaleza superioară a Dunării, una dintre cele mai importante căi rutiere din municipiul Galaţi şi singura pe care se poate circula cu viteza de 70 km/h în localitate, a fost blocată vineri în timpul protestului de 15 minute organizat pentru a atrage atenţia asupra lipsei autostrăzilor din Moldova.Participanţii la protest, taximetrişti, membri #rezist, elevi, studenţi, pensionari, au trecut încontinuu timp de 15 minute pe trecerile de pietoni amplasate în zona scărilor care coboară spre faleza Dunării, blocând traficul. Coloanele de maşini care au aşteptat să se reia traficul s-au întins pe 3-4 kilometri. După încetarea protestului, traficul rutier a revenit la normal.* GORJMai mulţi primari din judeţul Gorj s-au alăturat, vineri, protestului "15 minute de grevă generală. România vrea autostrăzi", întrerupând activitatea timp de 15 minute.Primarul oraşului Rovinari, Robert Filip, a precizat că, în faţa sediului instituţiei, s-au strâns, vineri, 300 de persoane, între care angajaţii primăriei şi serviciilor deconcentrate, localnici, dar şi antreprenori din localitate."Ne-am strâns astăzi (vineri n.r.) în faţa primăriei toţi angajaţii, toţi angajaţii serviciilor deconcentrate ale primăriei, antreprenori din oraşul Rovinari şi oameni simpli, care s-au oprit pe stradă să ne întrebe ce facem aici, chiar dacă erau supăraţi că şi-au pierdut speranţa, le-am spus că totuşi uniţi am putea să schimbăm ceva, important este să vrem. Le mulţumesc tuturor celor care au participat şi aş vrea totuşi să le dau şi puterea de încredere şi voinţă că dacă vrem ceva cu adevărat putem să facem şi că noi avem nevoie de drum expres acum, nu avem nevoie să dureze doi ani şi jumătate o dicumentaţie, şi dacă durează doi o documentaţie, vă daţi seama cât ar dura construcţia unui drum expres, ca să nu mai vorbim şi de un metru de autostradă de care chiar am avea nevoie aici la Gorj, în Oltenia, pentru că suntem ocoliţi de investitori din acest motiv", a declarat vineri, pentru AGERPRES, Robert Filip."La ora 15,00, pentru 15 minute, voi fi în drum spre Bucureşti şi voi opri pe marginea şoselei pentru 15 minute, astfel încât să particip la acest protest, pentru că, din punctul meu de vedere, în materie de infrastructură, toţi ne-am săturat de minciuni. Vreau să vă spun că astăzi (vineri n.r.) cei de la PSD au postat că azi (vineri n.r.) încep lucrările la Autostrada Moldova, vă daţi seama câtă lipsă de bun simţ?", a spus Vîlceanu, vineri, într-o conferinţă de presă.Şi primarul municipiului Târgu-Jiu, Marcel Romanescu, a anunţat, marţi, că se alătură protestului."Mă alătur demersului iniţiat de omul de afaceri sucevean Ştefan Mandachi. Lipsa infrastructurii rutiere este o problemă a întregii ţări şi, dacă o astfel de formă de protest ar putea determina factorii de decizie să ia măsuri, atunci nu voi sta deoparte. Sunt convins că mulţi cetăţeni ai municipiului Târgu Jiu mi se vor alătura şi, în data de 15 martie, la ora 15:00, împreună vom atrage atenţia Guvernului că România are nevoie de autostrăzi, iar Gorjul are nevoie de un drum expres!", a scris, marţi, Marcel Romanescu pe Facebook.Şi primarul oraşului Turceni, Cristina Cilibiu, a decis să ia parte la acest protest."Oraşul Turceni susţine protestul '15 minute de grevă. Romania vrea autostrăzi!' Şi Gorjul are nevoie de autostrăzi sau cel puţin de un drum expres! La rândul meu, îl provoc pe domnul Ion Ciocea, primar al comunei Bustuchin, să se alăture protestului nostru", a scris Cristina Cilibiu pe Facebook.Potrivit primarului oraşului Rovinari, Robert Filip, s-au alăturat protestului şi primarii din Băleşti, Roşia de Amaradia, Bustuchin, Bîlteni şi Motru.* HARGHITA Foto:(c) Gina Ştefan/AGERPRESProtestul "România vrea autostrăzi" s-a desfăşurat vineri şi în Harghita, participând reprezentanţi ai şcolilor de şoferi şi firmelor de taxi din Miercurea Ciuc, dar şi unii oameni de afaceri din Harghita, care spun că îşi doresc să poată circula rapid şi în siguranţă prin ţară.La ora 15,00, aproximativ 60 de maşini aparţinând şcolilor de şoferi şi firmelor de taxi din Miercurea Ciuc au pornit, din apropierea gării, într-un marş prin oraş, pe un traseu care inclus şi sediul Primăriei.Şoferii au lipit pe parbrizele maşinilor afişe cu mesajul "Vrem autostrăzi!" sau "Vrem şosele" şi a spus că sunt foarte nemulţumiţi de starea infrastructurii din oraş şi din ţară."Suntem sătui de ce se întâmplă. Nu avem autostrăzi, nici în oraş nu sunt şosele, e un dezastru pe unde se circulă, iar asta ne costă pe toţi. Aşa nu se mai poate. Dacă nu luăm atitudine, nu se mai face niciodată nimic. Trebuie să luăm atitudine să putem realiza ceva", a declarat Marcel Vasiliu, reprezentantul unei şcoli de şoferi.Şi mai mulţi oameni de afaceri harghiteni s-au alăturat protestul şi au decis oprirea lucrului pentru 15 minute.Unul dintre ei este Fazakas Szabolcs, fost jurnalist, deţinătorul unui studio de animaţie cu 24 de angajaţi, în Odorheiu Secuiesc.Fazakas Szabolcs a afirmat că s-a săturat să călătorească prin ţară zile întregi şi să piardă timp preţios, pe care ar putea să-l petreacă cu familia."Aici nu e vorba de izolarea Secuimii pentru că nu avem autostrăzi, aici e vorba de toţi românii, indiferent de etnie, pentru că toţi plătim taxe şi toţi avem nevoie să ne mişcăm rapid, să nu pierdem zile întregi pe străzi, timp pe care l-am putea petrece cu familia", a declarat Fazakas Szabolcs, pentru AGERPRES.Acesta a adăugat că atunci când a lucrat ca jurnalist a condus peste un million de kilometri, prin toate colţurile ţării şi a văzut foarte multe accidente, cele mai multe produse din cauza oboselii.De asemenea, Fazakas Szabolcs a spus că a lucrat şi la SMURD, unde a fost şocat de "măcelul" produs aproape zilnic pe drumurile naţionale supraîncărcate.El a spus că a venit timpul ca moldovenii să fie legaţi de restul ţării şi printr-o autostradă."Moldovenilor le este mai greu să ajungă în Occident. După ce străbat "câmpul de luptă" din ţară deja sunt obosiţi şi mulţi dintre şoferi devin un pericol, chiar dacă nu-şi dau seama. Aşa că e timpul să facă ceva alegătorii, fiindcă noi nu putem călători cu girofar sau cu elicoptere. Mă alătur cu drag protestului moldoveanului. Deşi istoria ne leagă, e timpul să ne lege şi o autostrada", a conchis Fazakas Szabolcs.* HUNEDOARACel mai important producător de carne de pasăre şi ouă din judeţul Hunedoara s-a alăturat vineri protestului naţional "România vrea autostrăzi", managerul companiei, Alina State, apreciind că infrastructura precară afectează activitatea firmei pe care o conduce."Cu toţii suferim din cauză că nu sunt autostrăzi. În cazul firmei pe care o conduc suntem afectaţi pentru că pierdem timp cu transportul produselor noastre în ţară. Livrăm marfă clienţilor şi celor 30 de magazine pe care le avem în ţară, iar lipsa autostrăzilor are efecte directe asupra timpilor de aprovizionare", a declarat, pentru AGERPRES, managerul companiei.Ferma avicolă din Deva produce zilnic circa 200.000 de ouă şi 35 de tone de carne de pui.Protestul de vineri a fost susţinut şi de o cunoscută şcoală de şoferi din Deva, de o firmă de producţie din Orăştie, dar şi de o publicaţie locală online.* IAŞICirculaţia în centrul Iaşiului a fost blocată, vineri, la ora 15,00, timp de 15 minute, de peste 1.500 de susţinători ai mişcării "România vrea autostrăzi #şîeu".Fie că au venit cu maşinile proprii, cu basculante, taxiul sau pe jos, cele peste 1.500 de persoane adunate în Piaţa Palatului Culturii au strigat la unison "şîeu" din dorinţa de a avea nu doar o autostradă care să lege Estul de Vestul ţării, dar şi o infrastructură rutieră asemeni celorlalte state europene.Alte câteva sute de persoane, unii dintre ei angajaţi ai instituţiilor publice, au venit pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt din Iaşi pentru a susţine campania lansată de suceveanul Ştefan Mandachi.Printre cei care au venit în Piaţa Palatului Culturii s-a aflat şi primarul Iaşului, Mihai Chirica, viceprimarul Gabriel Harbagiu, precum şi primarul PSD din comuna Dobrovăţ, Cătălin Mărtinuş."Am venit în calitate de cetăţean al României care este dezamăgit că după 30 de ani de la Revoluţie, după ce am încercat să schimbăm o veche orânduire cu una nouă şi prosperă încă mai discutăm despre trecut ca singurele realizări. E o formă de protest şi pentru că actuala guvernare nu a înţeles că Autostrada Moldovei este o necesitate vitală pentru dezvoltarea acestei regiuni pentru a opri exodul permanent spre alte state ale Europei sau ale lumii. Sunt şi în calitate de primar. Nu mă pot dezbrăca de această haină. Întotdeauna am recomandat ca fiecare să îşi spună cuvântul în mod natural, neîmpins de la spate, nici de nimeni. Sunt şi colegi de ai mei aici. Sunt şi colegi din alte instituţii. Îi felicit", a declarat primarul Mihai Chirica.Artiştii Ateneului din Iaşi au răspuns şi ei manifestului #şîeu."Încercăm şi noi să semnalizăm problemele cauzate de lipsa autostrăzilor. Totodată dorim să dăm curaj colegilor noştri din breasla artistică . Ateneul din Iaşi este prima şi singura instituţie de cultură care se alătură acestui protest. De fapt, cred că este un semn de disperare al întregii societăţi", a declarat Andrei Apreotesei, managerul Ateneului din Iaşi.Protestului au răspuns şi cei 80 de angajaţi TESA ai societăţii de transport public din Iaşi."Acţiunea noastră este una simbolică. Participă doar personalul TESA şi administrativ. Ceilalţi colegi, şoferii, vatmanii, personalul de exploatare rămân în activitate", a declarat Adrian Mihai, purtătorul de cuvânt al Companiei de Transport Public din Iaşi.Acţiunii de vineri i-au mai răspuns antreprenori, angajaţi din cafenele, baruri, dar şi artişti sau instituţii mass-media locale.* MUREŞTraficul rutier a fost blocat complet în centrul municipiului Târgu Mureş, vineri, timp de 15 minute, în cadrul protestului "România vrea autostrăzi - #şieu" , iar Poliţia Rutieră încearcă să identifice şoferii care au blocat ambele sensuri de mers întrucât iniţiatorii locali ai protestului aveau autorizaţie doar pentru ocuparea unui parc din Piaţa Trandafirilor.Protestarii, în special tineri, au purtat pancarte cu "România vrea autostrăzi", drapele tricolore şi însemne "#sieu" şi s-au plimbat pe trecerile de pietoni din Piaţa Trandafirilor.Şoferii blocaţi în trafic s-au solidarizat cu protestatarii şi au claxonat timp de 15 minute, arătând că nu este firesc ca oamenii să moară pe şosele din cauza aglomeraţiei şi că nu este firesc ca politicienii să nu ia măsuri după atâţia ani."Am vrut să îi transmit mamei mele că m-am întors într-o altă dictatură şi îndobitocire. Mă întorc pe 26 mai, mamă, pentru vot, dăm cu ei de pământ, democratic. Am venit din Germania special pentru acest protest şi voi veni şi în 26 mai, pentru alegerile europarlamentare. E un protest împotriva celor care ne conduc. Este un protest civic, pur cetăţenesc. Peste 2000 de oameni au murit doar în accidente de maşină anul trecut, în România, nu se întâmplă nicăieri aşa ceva. Sunt prea multe maşini şi trebuie făcute autostrăzi şi drumuri de legătură. E nevoie de locuri de parcare şi oamenii trebuie să ştie pentru ce plătesc impozite. Bani sunt, vrea să ne dea şi Uniunea Europeană, însă nu se vrea, sunt incompetenţi şi fură. Am plecat din dictatură în 90 şi m-am întors acum tot în dictatură", a declarat un tânăr venit la protest special din Germania.Tinerii au arătat că omul de afaceri sucevean Ştefan Mandachi, care a iniţiat recent, pe reţelele de socializare, "greva pentru autostrăzi", şi a provocat populaţia să participe la o acţiune de proteste în data de 15 martie, la ora 15, timp de 15 minute, a fost "genial" şi că a reuşit să stârnească nemulţumirea tuturor celor care pierd timp important sau îşi pierd viaţa pe şoselele din România.Poliţia rutieră încearcă acum să identifice şoferii care au generat blocarea traficului rutier în timpul protestului."Referitor la protestul 'Romania vrea autostrăzi - #şieu', în municipiul Târgu Mureş a existat un protest autorizat în acest sens de către Primăria Târgu Mureş, între orele 15.00- 16.00, la Ceasul Floral din parcul situat în Piata Trandafirilor, cu menţiunea de respectare a normelor de ordine şi linişte publică, precum şi de disciplină rutieră şi pietonală. Din primele informaţii, aproximativ 10 conducători auto, au blocat traficul rutier în zona centrală, iar poliţiştii se afla la faţa locului şi desfăşoară activităţi de identificare a conducătorilor autoturismelor şi aplicare a măsurilor legale ce se impun în această situaţie", a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, Emanuela Rugină.* SATU MAREPeste 120 de angajaţi ai unui fast food care are localuri în Satu Mare şi Baia Mare au oprit luni lucrul pentru 15 minute, pentru a solicita construirea de autostrăzi."Am decis să ne alăturăm acestei mişcări. Nu e neapărat o mândrie, e o necesitate, e un strigăt al nostru al tuturor pentru că noi toţi avem nevoie de autostrăzi, pentru a ne deplasa, pentru a fi mai în siguranţă şi bineînţeles pentru a ajunge la anumite standarde pe care ni le dorim de atâţia ani. Deci nu este numai pentru noi, e pentru toată lumea. Avem peste 120 de angajaţi şi am decis să oprim pentru 15 minute lucrul în nouă puncte din Satu Mare şi Baia Mare", a declarat reprezentantul societăţii, Ovidiu Oanţa.Angajaţii firmei s-au fotografiat în faţa restaurantului central, afişând un banner cu sigla firmei şi sloganul #sîeu.* SIBIUPrimăria Municipiului Sibiu, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă şi zeci de companii din judeţul Sibiu au fost solidare vineri, cu campania #şîeu.Angajaţii Primăriei Sibiu şi ai Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă nu au putut face pauză vineri, timp de 15 minute, însă aceste două instituţii au transmis mesaje publice prin care au arătat că susţin campania #şîeu."Primăria Sibiu este solidară cu aceasta acţiune apolitică pentru că lipsa autostrăzilor este una dintre cele mai importante probleme ale ţării. Programul instituţiei se încheie astăzi la ora 13.30 şi de aceea nu vom putea demonstra solidaritatea noastră cu acest protest prin întreruperea lucrului, dar suntem alături. #şîeu", a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Sibiu, Mirela Gligore.Nici cei din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nu au întrerupt activitatea, fiind vorba de pacienţi internaţi care au nevoie de asistenţă medicală."Apreciem iniţiativa suntem alături de cei care fac lucrul acesta, dar din punct de vedere tehnic, la noi este mai greu să întrerupem activitatea, pentru că oricând poate să apară o urgenţă medicală şi punem pacientul pe primul plan", a precizat purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, Decebal Todăriţă.Un număr aproximativ de 500 de angajaţi şi angajatori liberali şi membrii USR au făcut vineri, o pauză de 15 minute, fiind vorba de zeci de companii din diverse domenii, potrivit comunicatelor de presă emise de cele două organizaţii judeţene ale PNL şi USR Sibiu.Câteva mii de angajaţi apolitici din alte companii din judeţ au întrerupt şi ei activitatea vineri, pentru 15 minute, în semn de protest, cerând construcţia de autostrăzi. Printre acestea se numără producători de lapte, carne, din industria panificaţiei, magazine cu profil alimentar, magazine xerox, restaurante, firme cu profil turistic, o companie de taxi.* TIMIŞPrimarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a declarat, vineri, că participă la protestul pentru susţinerea construirii de autostrăzi în România, intitulat "şîeu", oprindu-şi pentru 15 minute călătoria spre Bucureşti, pe şosea."Nu le-am putut cere angajaţilor primăriei să participe la protest, pentru că este zi scurtă, dar eu voi fi în drum spre Bucureşti, cu maşina. La ora 15.00 mă voi opri şi împreună cu ceilalţi colegi voi participa la protest. Vom şi o transmisie live din acel loc", a declarat în conferinţa de presă primarul.Edilul a subliniat necesitatea construirii de autostrăzi întrucât una dintre cele mai mari lipsuri ale ţării este tocmai lipsa acestora. El a comentat că dovada importanţei autostrăzilor este reliefată şi prin faptul că zonele din care lipsesc astfel de căi rutiere sunt printre cele mai paupere, întrucât investitorii le evită."Este inadmisibil ca în anul 2019, o ţară de mărimea şi cu potenţialul României, să aibă o reţea de autostrăzi atât de redusă. Pe o listă de priorităţi stringente în fapte, nu în vorbe, pe prima poziţie ar trebui trecute autostrăzile, pe lângă mult altele. Cu o concentrare de forţe, în doi ani ne-am putea pune la punct, cu actuala tehnologie", a menţionat Nicolae Robu.Pe de altă parte, la protestul "şîeu" au participat taximetrişti, şi-au întrerupt activitatea unele magazine, patiserii şi restaurante, dar şi simplii participanţi în traficul din Timişoara.* VASLUITraficul a fost blocat preţ de 15 minute pe DN 24A, la ieşirea din Vaslui spre Bârlad, în semn de protest faţă de lipsa unei autostrăzi care să lege Moldova de restul ţării.Mobilizaţi pe reţele de socializare, reprezentanţii unor societăţi comerciale, dar şi cetăţeni obişnuiţi s-au alăturat protestului, susţinând necesitatea construirii de autostrăzi şi militând în special pentru o autostradă a Moldovei.* VÂLCEAMii de angajaţi de la unele dintre cele mai importante firme din judeţul Vâlcea, dar şi o parte însemnată a presei locale s-au alăturat protestului "România vrea autostrăzi" şi vineri, de la ora 15.00, au întrerupt activitatea timp de 15 minute.Printre susţinătorii protestului se numără cel mai mare producător de textile din România - Minet SA, precum şi firma Diana SRL, unul dintre cei mai importanţi procesatori de carne din ţară, care a închis pentru un sfert de oră toate cele 52 de magazine din ţară."Pentru ca produsele şi preparatele din carne să ajungă proaspete pe mesele voastre, colegii noştri parcurg aproximativ 75. 000 de km/lună. Asta înseamnă ca anul trecut flota auto Diana a parcurs 9 000 000 km (da, 9 milioane)! Astfel, susţinem cu tărie că România vrea autostrăzi!', a fost mesajul pe care l-au transmis angajaţii firmei Diana.Principala nemulţumire a vâlcenilor participanţi la protest a fost este legată în primul rând de tărăgănarea începerii lucărilor la autostrada Piteşti- Sibiu, printre cei care au ieşit în stradă fiind şi angajaţi de la doi dealeri auto precum şi de la mai multe firme de transport."Este un semnal de alarmă pentru modul absolut catastrofal în care este gestionată problemă Autostrăzii Sibiu - Piteşti, singura soluţie pentru dezvoltarea economică şi legarea judeţului Vâlcea de rutele de transport europene. Fiind un protest civic, considerăm că demersul nostru are susţinerea administraţiilor locale şi judeţene şi a tuturor forţelor politice din Vâlcea, pentru că, înainte de a fi PSD, PNL, PER, ALDE, USR, toţi suntem vâlceni. Reaminim faptul că Autostrada Sibiu - Piteşti a fost proiectată de autorităţi încă din 1978, odată cu semnarea Tratatelor de Transport Internaţional Rutier (TIR) dar, din păcate, după 1989, proiectul a fost tărăgănat de toate regimurile politice', se arată într-un comunicat semnat de mai multe publicaţii locale şi susţinut de mai multe firme din judeţ.* VRANCEATraficul pe centura municipiului Focşani a fost parţial blocat de sutele de şoferi care au oprit maşinile la ora 15,00 şi mai multe firme au întrerupt lucrul pentru 15 minute iar angajaţii au ieşit în stradă, alături de patroni, pentru atrage atenţia asupra lipsei autostrăzilor din Moldova."E un semnal pe care îl dăm, împreună cu multă altă lume din toată ţara. Vrem şi noi autostradă la Focşani sau măcar să avem drumuri civilizate, să ne putem desfăşura activitatea pentru probleme. Infrastructura suferă foarte mult la momentul actual. Nu este un eveniment pe care să-l fi făcut public, dar toată lumea la ora 15,00 a ieşit în stradă, în mod spontan", a declarat, pentru AGERPRES, Dan Găitănaru, reprezentantul unei firme de vânzări auto din Focşani."Regiunea Moldova este uitată de toate guvernările din 1989 şi până astăzi, astfel încât dezvoltarea acestei regiuni este inexistentă. Ca să dezvolţi o regiune îţi trebuie autostrăzi. Şi atunci, demersul celor de la Suceava mi se pare atât de întemeiat încât am aderat şi noi şi am ieşit în stradă pentru a protesta pentru lipsa de grijă pentru autostrăzile din Moldova. Sperăm să se schimbe ceva, pentru că orice protest civic trebuie să aibă ecou în urechile guvernanţilor", a declarat, pentru AGERPRES, Mihai Dărmănescu, preşedintele unei societăţi de mase plastice din Focşani."Am ieşit astăzi împreună cu toţi colegii să arătăm că ne interesează foarte tare modul în care se dezvoltă această ţară şi să luăm atitudine pentru lucrurile care nu se fac în ţara aceasta. Ne dorim ca şi această regiune să aibă autostrăzi, aşa cum se întâmplă şi în Ardeal, de exemplu", a declarat Oana Zaharia, angajat al unei societăţi care s-a alăturat protestului.Unii dintre angajaţii firmelor care au ieşit să protesteze s-au declarat deranjaţi de faptul că poliţia a intervenit pentru a pune circulaţia în mişcare."Din păcate, poliţia nu a fost alături de noi. Era traficul blocat. La fix se opriseră toate maşinile. Poliţiştii au venit şi au dat drumul la trafic", a declarat un angajat al unei firme de pe centura oraşului, care a declarat că protestează pentru viitorul copiilor săi.În Vrancea s-au alăturat protestului #şîeu reprezentanţii mai multor firme de software, dealeri auto, firme de mase plastice, comercianţi din diverse sectoare de activitate, dar şi un producător de vin. Nicio primărie nu a anunţat că s-ar alătura protestului. AGERPRES / (AS, A - autori: Gheorghe Pietrar, Otilia Halunga, Isabela Paulescu, Oana Popescu, Dan Paic, Marian Buga, Tina Dumitrescu, Sorin Blada, Diana Dumitru, Cornelia Dumitru, Gabriel Apetrii, Gina Ştefan, Nona Jalbă, Ramona Dincă, Daniela Malache, Dana Lepădatu, Paula Neamţu, Dorina Matiş, Elena Stanciu, Loredana Ciobanu, editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu)