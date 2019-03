Cum arată acum Monica Pop! Celebrul medic a ajuns de nerecunoscut

14:20

ANM a emis o atenționare meteorologică, valabilă în intervalul de timp 15 martie, ora 23:00 – 17 martie, ora 03:00. Fenomene vizate: intensificări ale vântului la munte, ninsori viscolite la peste 1500 m. În intervalul menționat, în zona montană vântul va sufla tare, cu viteze de peste 80…90 km/h. La altitudini mai mari de 1500 m, mai