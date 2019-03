ȘOC în sportul românesc: A fost depistat POZITIV cu trei steroizi anabolizanți, iar România riscă să piardă locuri la Jocurile Olimpice

15:00

Lino Golden, cunoscut și ca "fiul adoptiv" al lui Alex Velea, a făcut un anunț demn de aroganța lunii martie din showbizul românesc! Cântărețul a făcut public un mesaj în care a spus că dă gratis un BMW i8, un bolid care are un preț de pornire ce trece de 100.000 de euro. De asemenea, el a […]