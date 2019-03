Ministrul din Guvernul Dăncilă care se alătură protestului pentru autostrăzi #şîeu

17:50

„Iohannis este un mincinos etalon. Sunt puţini oameni în lume care mint cum minte acest om. Ceea ce a făcut astăzi este a treia încercare de a introduce panică în rândul pensionarilor. Am înţeles că stă cu programul nostru (de guvernare - n.r.) sub pernă. Nu ştiu dacă îl citeşte sau i-l dictează cineva înainte să doarmă. La pagina 28 se spune foarte clar că în 2019 punctul de pensie va ajunge la 1.265 şi va ajunge în septembrie, aşa cum este programat”, a declarat Liviu Dragnea, vineri, într-o c...