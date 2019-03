Şoferul fără permis urmărit de poliţişti în trafic şi prins după tragerea unui foc de avertisment, arestat preventiv

15:20

Călin Popescu Tăriceanu spune că OUG 114 va fi modificată, renunțându-se, pe zona bancară, la legarea taxei pe activele bancare de ROBOR. De asemenea, Tăriceanu anunță că prețul gazelor va fi plafonat în cazul persoanelor defavorizate și că fondul de pensii private nu va fi desființat. Călin Popescu Tăriceanu a spus, vineri, la Galați, că […]