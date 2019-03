Brenton Tarrant, autorul atacului din Noua Zeelandă, a vizitat România în urmă cu câteva luni

16:00

Devis Mangia, antrenorul principal al formației Universitatea Criaova a declarat în cadrul unei conferințe de presă că victoria este singura variantă pentru elevii săi în partida din această seară la Sf. Gheorghe cu Sepsi. „Meci important, dificil, primul meci pentru ei din istorie în play-off acasă, trebuie să mergem acolo cu personalitate mare. Cred că […] The post Mangia vrea victoria la Sf. Gheorghe: „Trebuie să mergem cu personalitate mare!” appeared first on Cancan.ro.